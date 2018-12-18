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Жители деревни под Несвижем: Никто не верит в «суицид» в милицейской машине

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  • 18.12.2018, 12:37
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Сергей Абрамович

Репортаж из деревни Славково, где произошла загадочная трагедия.

Журналисты «Радыё Свабода» съездили в деревню Славково Несвижского района и поговорила с сестрой, соседом и коллегой Сергея Абрамовича. Никто из них не верит в официальную версию смерти Сергея. 29 ноября, как утверждает милиция, Сергей «повесился на шнурке своего ботинка в милицейской машине».

Сестра: «Причин, почему он это мог сделать, я не нахожу»

Сергею было 48 лет. Он жил с отцом в деревне Славково, в 5 километрах от Несвижа. В последнее время работал вальщиком леса.

«Ничего плохого о брате сказать не могу, - говорит Инна Русак, родная сестра Сергея. - Прекраснейший человек был. И попыток самоубийства у него никогда не было. Причин, почему он это мог сделать, я не нахожу».

В вечер смерти Сергей вернулся днем с работы. Инна как раз была у них в гостях. По ее словам, Сергей «был выпившим, но не пьяным». Он поссорился с отцом, и тот вызвал на сына милицию.

«Папа стал его донимать, почему Сергей пошел после работы к друзьям, а не домой. Говорил, что его друзья не доведут до добра. Что его надо отправить опять в лечебно-трудовой профилакторий. Они часто из-за этого ссорились», - говорит Инна.

После смерти сына в 2012 году Сергей начал выпивать. Дважды кодировался, год отбыл в ЛТП.

«В марте он вернулся, а в июне понемногу со знакомым опять начал выпивать. Каждый день не пил, но начал. Хотя я ему и говорила, что нельзя», - говорит Инна.

Антон Енчик, сосед Сергея, говорит, что тот действительно выпивал. Но никаких предпосылок для самоубийства у него не было.

«Он был веселый человек, любил пошутить, посмеяться. Если выпьет, он с отцом начинал буянить. Но не трогал его никогда», - говорит Антон.

«До Несвижа ехать 10 минут. Где его возили 2,5 часа? Кто-то что-то недоговаривает»

Милиция забрала Сергея 29 ноября в 16.40. Следователь позвонил Инне через 2,5 часа - в 19.10.

«Я думала, может он сбежал из машины. А оказалось, что «повесился на шнурке от ботинка». Сантиметров 40 от силы. Где там можно в машине, специализированной, если там и ручки нету? И решетку застекленные. Куда можно было всунуть и зацепиться? Я не понимаю».

Потом Инна узнала, что из дома Сергея повезли не напрямую в РОВД, а через деревни Юшевичи, Затурье, Сейловичи. Это на 20 километров длиннее, чем ехать в Несвиж напрямую.

«Если бы повезли из Славково сразу, этого не было бы. А так его неизвестно где возили, неизвестно что там происходило», - говорит Инна.

Потом знакомые рассказывали Инне, как видели милиционеров возле деревни Погулянка. Возле них на земле лежал человек.

«Даже если это случилось, все равно милиция виновата, - считает Инна. - Они его оставили одного. Значит, кто-то недоговаривает. Я понимаю, что мне его не воскресить. Я хочу, чтобы люди не оставались безнаказанными».

Сестра Инна сомневается, что ее брат умер из-за самоубийства. Она видела, как выглядит человек после удушения. Ведь раньше повесился ее младший брат.

«На шее Сергея я не нашла следа от петли. Борозды не было. Только разрезы от вскрытия. А должна была быть борозда. Синий пигмент вокруг нее. Руки чистые. Отеков синевы на руках не было. Застой крови должен быть и ногти быть синими. Этого не было».

В доказательство своих слов Инна показывает справку о смерти. И там написано, что причины выясняются.

«Если бы был суицид, было бы написано «асфиксия» (удушье), а потом уже расшифровка: или путем удушения, или повешения. Этого нет», - говорит Инна.

В то же время на теле брата Инна увидела царапину, которой не было до задержания.

«Как мне объяснял следователь, она была 20-дневная. Но она не была 20-дневная, я видела брата, когда забирали. Не было у него царапины», - говорит Инна.

«Следователь спрашивал, считаю ли я виновными в смерти брата милиционеров. Я сказала, что да»

Инна говорит, что у Сергея не было стресса, который мог бы привести к самоубийству.

«Сын у него умер в 2012-м. И он 6 лет с собой не делал ничего после такого стресса. А теперь в машину забрали милицейскую, и у него стресс случился? Не то что я сама, никто не верит в это», - говорит Инна.

То же самое говорит и Владимир Балтуцкий, коллега и давний друг Сергея.

«Мы же с ним давно были знакомы, 10 лет работали вместе. Даже близко не было такого разговора», - говорит Владимир.

После смерти Сергея Абрамовича милиция один раз связывалaсь с родственниками. Сейчас известно, что расследование продлено до 29 декабря.

Второй раз к следователю Инна ходила сама.

«Он спрашивал, считаю ли я виновными в смерти брата милиционеров. Я сказала, что да. Что им жить с их совестью».


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