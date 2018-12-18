Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2018 года 18.12.2018, 13:33

Первое место занял супергеройский блокбастер.

В декабре многие авторитетные издания подводят итоги года. Свой итог 2018 года опубликовал и авторитетный сайт Rotten Tomatoes – он составил свой рейтинг лучших фильмов года, пишет «Сегодня».

Первое место с 97% "свежести" у критиков и 79% – у зрителей – занял супергеройский блокбастер "Черная пантера".

Второе место занял фильм "Миссия невыполнима: Последствия" (89% – от зрителей и 97% – от критиков).

Третье место занял "Черный клановец" (95% и 82%). Далее расположились такие фильмы как, "Звезда родилась" (90% и 81%), "Тихое место" (95% и 83%), "Приключения Паддингтона 2" (100% и 88%), "Зови меня своим именем" (94% и 85%), "Суперсемейка 2" (94% и 87%), "Восьмой класс" (99% и 84%), "Не оставляй следов" (100% и 82%).