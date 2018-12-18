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Стало известно время начала обоих матчей 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом»

  • 18.12.2018, 16:15
Фото: Getty Images

В феврале команды померятся силами на «Борисов-Арене».

Названо время начала матчей 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 между борисовским БАТЭ и лондонским "Арсеналом", пишет «Прессбол».

В четверг, 14 февраля, команды померятся силами на "Борисов-Арене" — стартовый свисток прозвучит в 20.55.

Ровно через неделю, 21 февраля, ответный поединок примет стадион "Эмирейтс". Та игра начнется в 17.55 по местному времени (20.55 по белорусскому).


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