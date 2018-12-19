Медики: Младший сын вратаря «Витебска» цел и здоров 4 19.12.2018, 8:15

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Иллюстрационное фото

Ребенок выжил в автокатастрофе.

Младший сын погибшего в ДТП футболиста Андрея Щербакова — трехлетний Глеб — цел и здоров. Предварительный диагноз — перелом лодыжки — у ребенка не подтвердился. Об этом телеканалу СТВ рассказали в Витебском областном детском клиническом центре, где находится мальчик, сообщает tut.by.

«Ребенок адекватен. Отвечает на вопросы правильно. Судя по всему, потери сознания не было. Он был обследован в Толочинской больнице сразу же. Состояние его можно оценить как удовлетворительное», — рассказал журналистам заведующий травматолого-ортопедическим отделением Витебского областного детского клинического центра Евгений Лопатнев.

То, что в той страшной аварии совершенно невредимым оказался второй сын погибшей пары, медики называют чудом. Изначально были подозрения на перелом лодыжки — в Толочине даже наложили лангету. Но диагноз — уже в Витебске не подтвердили.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 декабря, около 19.00, на 543-м км трассы М1 Брест — Минск — граница РФ, возле деревни Ромашково Толочинского района. Kia, которым управлял вратарь ФК «Витебск» 27-летний Андрей Щербаков, занесло на дороге и выбросило на встречную полосу, где автомобиль влетел в эвакуатор.

В Kia Rio находились 4 человека: двое взрослых и двое детей. Семья возвращалась домой после отдыха в Египте. Как сообщили в МЧС, водитель, его 25-летняя супруга и их шестилетний сын от удара оказались заблокированными в авто и погибли на месте аварии. Младший ребенок, который находился в детском кресле, был доставлен в больницу.

По данным ГАИ, наиболее вероятной причиной ДТП стало нарушение скоростного режима.

«Дорожное полотно М1, трасса Брест — Минск — граница Российской Федерации, была обработана песчано-солевой смесью. Асфальт был сухой, обочины не заснежены, то есть снежные переметы и ледяные наслоения на асфальтном покрытии отсутствовали. Скорее всего, как один из вариантов, это нарушение скоростного режима со стороны водителя», — озвучил предварительную версию в эфире СТВ замначальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов.