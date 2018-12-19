Лондон мобилизует солдат на случай жесткого «Брекзита» 19.12.2018, 9:59

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Министр обороны выступил в парламенте.

Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3500 военнослужащих, чтобы справиться с "любыми непредвиденными обстоятельствами" в случае жесткого варианта выхода Великобритании из состава ЕС ("Брекзит"). Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, передает dw.com.

Подобная подготовка является мерой предосторожности, подчеркнула британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд. Первоочередной задачей для правительства остается сохранение сделки с Брюсселем, добавил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Британской экономике грозит разрушение производственных цепочек

Британские компании "приостанавливают инвестиции", которые должны "повышать производительность и уровень инноваций", или направляют их "на создание запасов готовой продукции и перевод офисов, фабрик и, следовательно, рабочих мест и налоговых поступлений в казну за пределы Великобритании", говорится в пресс-релизе объединения торговых палат Соединенного Королевства.

Если Великобритания выйдет из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, британские фирмы "столкнутся с обилием новых таможенных платежей и пошлин", отмечается в документе. Кроме того, экономике грозит разрушение "тщательно выстроенных производственных цепочек", а "занимающий "лидирующие позиции в мире" сектор услуг будет "поставлен в невыгодное положение", утверждают представители объединения.

Тереза Мэй перенесла голосование по "Брекзиту" на январь

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты. 17 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", которое было запланировано на 11 декабря, а затем перенесено на более поздний срок, состоится в третью неделю января. Оппозиционная Лейбористская партия призывает проголосовать до 22 декабря.

Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.