ИП – Лукашенко: Что ты за человек, раз боишься встречи с нами? 18 19.12.2018, 10:08

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Фото: svaboda.org

Предприниматели требуют отменить указ № 222.

Белорусские власти заявили о том, что с 1 января 2019 года действие указа № 488 о «лжепредпринимательской» деятельности будет прекращено.

Замглавы Минфина Дмитрий Кийко заявил, что реестра лжепредпринимателей как такового уже не будет — его перестанут актуализировать с 1 января.

Что это будет означать на практике? Действительно ли это облегчит судьбу белорусских предпринимателей? На вопросы Charter97.org отвечает индивидуальный предприниматель из Слонима, представитель Белорусского Национального Конгресса и общественный активист Виктор Марчик:

- Не думаю, что судьба белорусского бизнеса облегчится. Дело не в том, что чиновник пообещал не обновлять базу «лжепредпринимателей», а в отношении государства к предпринимателям как к таковым.

Кроме того, власти пошли на хитрую уловку: они заявляют, что отменят действие указа №488, который сейчас в большей степени воспринимается как «архивный». Дело в том, что практически все предприниматели работают сейчас по указу №222, и именно это указ разоряет малый и средний бизнес в наибольшей степени.

Мы хотим, чтобы был отменен указ №222 – это сейчас, ни много, ни мало, является вопросом выживания белорусского бизнеса.

- Что, кроме указа № 222, на самом деле мешает бизнесу в Беларуси?

- Жесткая конкуренция со стороны торговцев из Средней Азии. После того, как наши предприниматели стали работать по указу №222, их товар улучшился по качеству, но мы стали резко проигрывать в цене азиатским торговцам.

Они целыми фурами, и без надлежащих документов, завозят более дешевый товар низкого качества. А поскольку в стране и так все дорожает и уровень жизни падает, покупатель идет к торговцам из Средней Азии.

Азиатские магазины, вместе с другими факторами, привели к тому, что рынки обезлюдели. А налоги, взносы в ФСЗН и аренду ИП все равно приходится платить – независимо от того, как идут продажи. В последнее время появились и дополнительные поборы – и это тоже мешает бизнесу.

Местные власти, кстати, сами себе «подкладывают свинью», закрывая глаза на нарушения азиатских торговцев. Ведь они платят налоги не в местный бюджет, а по месту регистрации. У нас в Слониме, например, еще недавно было только два азиатских магазина – сейчас их открылось гораздо больше. В итоге: бюджет получает меньше налогов, предприниматели разоряются.

- Вы сказали, что дело даже не в отдельных указах, а отношении государства к ИП. Здесь что-то поменялось с тех пор, как Лукашенко назвал предпринимателей «вшивыми блохами»?

- Нам подобные вещи говорят постоянно. При этом с таким же постоянством телевизор вещает примерно с 2000 года, что для нас постоянно что-то «облегчают» и «улучшают».

Но как показывает практика, никаких «улучшений» и «облегчений» для предпринимателей нет. Наоборот, массовым явлением стал перевод своего бизнеса за границу, закрытие бизнеса и эмиграция.

Официальная статистика пытается что-то утверждать про «увеличение» числа ИП. Это неправда. На самом деле «открываются» формальные виды деятельности, в основном из сферы услуг, людьми, которые не хотят попасть в число «тунеядцев». Чаще всего никакой реальной деятельностью они при этом не занимаются.

- Это отношение, так сказать, с самого «верха». А как трактуют предпринимателей сейчас те, кто с ними непосредственно контактирует – местные чиновники, проверяющие органы?

- Вот прямо сейчас, в эти дни, инспектора и налоговики не лютуют. Но в любой момент, как только им дадут команду «фас», они пойдут «зачищать» предпринимателей.

И здесь им дает огромные полномочия все тот же указ №222. Потому что практически все документы на товар, которые им дают на оптовых рынках, выписываются либо на несуществующие, либо быстро исчезающие фирмы. И при первой более-менее глубокой проверке ДФР (департамент финансовых расследований – ред. ) становятся «липовыми».

Объективно ИП в этом невиноваты, у них нет возможности проверить поставщика документов. Отвечать за это должны российские оптовики, но у нас, как всегда, «крайним» делают того, к кому пришла проверка.

При том, что мы платим налоги, аренду…

- Кстати, об аренде. Недавно в Минске выгнали с рынка «Экспобел» выгнали 25 ИП – просто потому, что их площади понадобились сетевому магазину. Можно ли говорить о бесправии ИП по отношению к арендодателю?

- Естественно. В Слониме – та же ситуация. У нас рынок принадлежит Райпо. И для Райпо рынок – это лакомый кусок, легкие деньги из воздуха. С его помощью они закрывают другие «дыры» в своем бюджете.

Поэтому если на рынок придет более крупный инвестор и предложит Райпо больше денег, ИП с рынка просто уберут. Здесь работает не закон, а шкурный интерес.

- Вы сказали, что отмененный указ № 488 менее актуален, чем указ № 222. Зачем властям понадобилось идти на такую уловку?

- Трудно сказать. Получается, что они обманули предпринимателей. А какими были их мотивы – надо анализировать. Время покажет.

Но факт остается фактом: предприниматели сейчас работают по указу № 222. Отмена указа № 488, даже если что-то и облегчит, то крайне незначительно. Самое главное препятствие для торговли – это обязанность иметь накладные на любой товар. И если от властей поступит команда «фас», весь мелкий бизнес можно будет закрыть в один день по этому указу № 222. С немалыми штрафами и конфискациями.

- В чем вы видите выход из этой ситуации?

- Предприниматели должны бороться за свои права. Главное требование сейчас – отменить указ № 222.

Накладные должны быть заменены патентом. РОО «Перспектива», вместе с предпринимателями и экономистами, разработало достаточно толковый проект закона о введении патентной системы.

Власти знают о содержании этого документа, но, видимо, не хотят идти нам навстречу.

Понятно, что такие вопросы в стране решает один человек. Но ему на стол ложилось уже столько предложений от предпринимателей, что впору спросить: что ты за человек, раз боишься встречи с нами?

Если Лукашенко боится встретиться с предпринимателями и ответить на их вопросы – это характеризует его самого и его политику.