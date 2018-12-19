США одобрили продажу Турции ракетных комплексов «Патриот» 19.12.2018, 11:22

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Фото: tvn24.pl

Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 миллиарда.

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот". Об этом Минобороны Соединенных Штатов сообщило во вторник, 18 декабря. Анкара намерена приобрести 80 ракет "Патриот" и 60 иных ракет, а также сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов, cообщает dw.com.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В апреле 2018 года стало известно, что РФ начала производство С-400 для Анкары. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.