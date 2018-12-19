Белорусский биатлонист завоевал бронзу на кубке ИБУ в Австрии 1 19.12.2018, 15:10

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Фото пресс-службы БФБ

Сергей Бочарников стал одним из лучших в индивидуальной гонке на 20 километров.

На третьем этапе Кубка ИБУ в австрийском Обертиллиахе белорусский биатлонист Сергей Бочарников с одной штрафной минутой занял 3-е место в индивидуальной гонке на 20 км, пишет «Прессбол». Лыжным ходом бронзовый призер проиграл россиянину Слепову 2.01,8 (27-я скорость).

1. Фуркад (Франция) 50.01,9 (0-0-0-0)

2. Баккен (Норвегия) +59,0 (1-0-0-0)

3. Бочарников (Беларусь) +2.18,3 (0-1-0-0)

…12. Чепели +3.09,7 (0-2-0-1)

…21. Воробей +3.56,3 (0-1-0-2)

Всего стартовали 112 участников.