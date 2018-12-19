Путин остался в одиночестве 5 Виталий Портников, espreso.tv

19.12.2018, 16:32

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Виталий Портников

Запад выступил единым фронтом в поддержку украинской резолюции.

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке предложенной Украиной резолюции о "российской милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей" можно воспринять как дипломатическую формальность — ведь, как и многие другие решения ООН, эта резолюция не может повлиять на действия агрессора.

Но, с другой стороны, голосование по этой резолюции демонстрирует, как мало союзников осталось у Москвы.

Россию поддержало всего 18 стран. Всего 18 стран проголосовало против украинского проекта. Об этих странах стоит рассказать.

Часть из них — сателлиты Москвы, бывшие советские республики. Несмотря на то, что их лидеры позволяют себе периодически выражать недовольство своими отношениями с Россией, шаг в сторону во внешней политике чреват для них политическим и экономическим крахом. Это Армения, Беларусь и Узбекистан. Но интересно, что другие российские сателлиты увильнули от отрицательного голосования. Казахстан и Киргизия Россию не поддержали. И это — внутри пресловутого Евразийского союза!

Другая группа — диктатуры и популисты "третьего мира" и режимы, которые связаны с Москвой поставками оружия. Это Боливия, Бурунди, Венесуэла, Иран, Камбоджа, Куба, КНДР, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан и Южный Судан, Зимбабве. Думаю, комментарии тут излишни. О том, что делает со своим населением правительство каждой из таких стран, можно написать отдельный печальный текст. Однако и тут есть потери. Китай — еще один спонсор авторитарных режимов — Россию не поддержал. Вьетнам — не поддержал.

А Запад выступил единым фронтом в поддержку украинской резолюции. И когда я говорю Запад, я имею ввиду отнюдь не только Евросоюз, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. За наш проект проголосовали Израиль, Турция, Япония — страны, которые нередко осторожны в своих отношениях с Россией. И эта поддержка — дорогого стоит. И еще раз подчеркивает тотальную изоляцию государства Путина в современном мире.

Виталий Портников, espreso.tv