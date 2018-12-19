Активистки движения «Матери 328» едут в Минск и готовятся к радикальным мерам 1 19.12.2018, 17:45

Архивное фото «Радыё Свабода»

Завтра утром активистки выйдут к зданию «палаты представителей».

19 декабря во время второго чтения законопроектов об изменениях в Уголовный кодекс «депутаты» не стали смягчать наказания по статье 328, передает «Белсат».

Проект внесения изменений в Уголовный кодекс в части наркотических преступлений был в «палате представителей» с весны. Среди прочего, речь идет о снижении нижней планки наказания на два года - по ч. 2 с пяти до трех лет, по ч. 3 - с восьми до шести. Сегодня стало известно, что по законопроекту «остались несняты возражения принципиального характера». Об этом на заседании заявил «депутат» Василий Чекан.

Он добавил, что вопрос об изменениях статьи 328 «требует дополнительного времени для глубокой проработки», а «сроки назвать трудно».

Как рассказала журналистам руководитель общественной инициативы «Движение матерей 328» Лариса Жигарь, она лично сегодня разговаривала с Василием Чекан по телефону и услышала одни отговорки.

«Он сказал, что не утвердили МВД и Верховный суд, что проект сырой, обвинил, что это наша вина, потому что мы теперь еще попросили внести поправки в 4 часть, но это ложь. Насчет этих поправок мы договаривались работать уже в новом году.

14 декабря около «палаты представителей» была я и 94 матери. Мы пришли узнать, что с законопроектом, но никакого утвердительного ответа не получили, мол, как мы можем говорить о чем-то, чего не имеем на руках.

Чекан говорил, что лично передаст поправки в администрацию Лукашенко. Он говорил, что все согласуется с Лукашенко. Получается, он не согласовывал? Я спросила: вы боитесь его? В ответ - тишина», - говорит Лариса Жигарь.

Поэтому женщины из движения «Матери 328» собираются а 9:00 20 декабря на крыльце здания «палаты представителей». .

Матери осужденных хотят объяснений, почему законопроект сняли с рассмотрения, а также будут требовать продолжить сессию и все же принять изменения. Если их опять не услышат, возможны радикальные меры, считает Лариса Жигарь.

«Или эстафетная голодовка или протесты, будем решать, но так просто этого не оставим. Это и так мизерная кость, которую нам подбросили. Многие за нее ухватился, но и ее забрали».

Лариса Жигарь говорит, что власти сами создают условия, которые подталкивают детей на противоправные поступки.

«Сколько историй известно, что они идут на это, потому что нечего есть в семье, а работать негде. Все упирается в деньги. Очень выгодно подсадить детей, а затем их же обвинять».

Другая участница движения Татьяна Жигарь говорит, что сегодняшние события для нее стали ударом.

«Сегодня новое потрясение для меня. Завтрашний выход к «палате представителей» - это крик души, спонтанное решение. Нам обещали, что изменения примут. Сам Чекан об этом говорил. Нам говорили, что нельзя вытащить из законопроекта часть, что все идет вместе, а сегодня оказалось, что наш законопроект экстренно сняли? То есть можно? Все можно, если захотеть! Мы будем добиваться ответов!».

Женщина не говорит про радикальные меры, однако уверяет, что просто так это не оставят.

«Конечно, нас никто там не ждет. Мы будем добиваться, чтобы к нам вышли, а не мы к ним шли, потому что внутри они всегда соглашаются, но у нас нет доказательств, потому что там нельзя записывать видео и речи. А на деле выходит ложь. Я не уеду из Минска без ответа, пойду по посольствам и костелам, потому что творится такая ложь! »

Сегодня статья 328 «Незаконный оборот наркотических веществ» предусматривает от двух до двадцати пяти лет в зависимости от тяжести совершенного преступления.