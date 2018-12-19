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США ввели санкции против агентства ФАН, Мишкина и Чепиги

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  • 19.12.2018, 21:23
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Под ограничения также попали хакеры, работающими на российскую военную разведку.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. Фигуранты списка назывались как связанными с ГРУ или «фабрикой троллей» людьми, передает РБК.

Под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Как утверждали The Insider и Bellingcat, так на самом деле зовут сотрудников Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которых Запад обвиняет в отравлении Скрипалей в Солсбери.

В списках также оказались люди, которых в США называли хакерами из российской военной разведки. Это Виктор Нетышко, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Восемь человек из этого списка уже находились в других санкционных списках США.

Также под санкциями США оказалось «Федеральное агентство новостей»», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really.


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