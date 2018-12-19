Индекс «ЧаркиШкварки»: как за год изменилось благосостояние белорусов в сале и водке 2 19.12.2018, 21:43

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«Чарка и шкварка» продолжают постепенно дорожать.

По итогам третьего квартала этого года 100 граммов водки и столько же бескостной свинины в целом по стране стоили 2,56 рубля, пишет tut.by.

— Это очередной исторический рекорд, а уровень инфляции ЧШ в годовом выражении составил 8,9% — примерно в два раза больше, чем в среднем по стране. В третьем квартале прошлого года средняя стоимость ЧШ составляла 2,35 рубля. К слову, рост стоимости ЧШ произошел в основном за счет подорожания свинины. Водка, будучи весьма социально значимым товаром, дорожает чуть ли не в пять раз медленнее, — отмечают авторы исследования.

Источник: tut.by

Покупательная способность зарплат белорусов, выраженная в «чарках и шкварках», за последний год увеличилась на 7%, добавляют авторы исследования.

— Если в третьем квартале 2017 года среднестатистический белорус зарабатывал 355 ЧШ, то в третьем квартале 2018 года разбогател до 380 ЧШ. К слову, это тоже исторический рекорд — еще никогда белорусы не имели возможности покупать водку и свинину в таких количествах.

Источник: tut.by

По-прежнему сохраняется заметный разрыв между регионами. Есть явный лидер — Минск, где среднестатистический работник может позволить себе 544 «чарки и шкварки» в месяц. Аутсайдер — Могилевская область, где люди в месяц зарабатывают всего лишь 294 ЧШ.

— В остальных пяти областях средний месячный заработок составляет от 338 до 354 ЧШ. Годом ранее «диапазон колебаний» был куда шире. Выстраивание областей «по линеечке» может свидетельствовать о том, что зарплаты в регионах доводятся до плановых показателей административными методами. Впрочем, еще лучше об этом свидетельствует статистика: производительность труда в этом году демонстрирует рост на 4−5%, в то время как реальные зарплаты — на 12−13%.