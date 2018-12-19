Нетаньяху о выводе войск США из Сирии: Мы позаботимся о том, чтобы Израиль был в безопасности 2 19.12.2018, 22:10

Биньямин Нетаньяху

Израиль изучит график вывода войск США из Сирии и последствия, к которым может привести это решение Вашингтона.

Вывод американских войск из Сирии, о котором объявил президент США Дональд Трамп, не должен повлиять на безопасность Израиля. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которое опубликовала его пресс-служба в Facebook, передает gordonua.com.

По словам главы правительства, он 17 декабря беседовал с Трампом, а 18-го – с главой Госдепартамента Майком Помпео и знал о намерении Белого дома объявить о выводе контингента.

"США дали понять, что у них есть другие способы сохранять свое влияние в регионе. Это, конечно, американское решение. Мы изучим график вывода: как он будет проходить – и, конечно же, последствия для нас. В любом случае мы позаботимся о том, чтобы сохранить безопасность Израиля и защитить себя", – заявил Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что начат вывод американских войск из этой страны.

В Сирии находится примерно 2 тыс. американских военнослужащих. Они преимущественно тренируют местные неправительственные военные формирования, которые ведут борьбу с ИГИЛ.

14 декабря Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что бойцы "Демократических сил Сирии" при поддержке коалиции отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" Хаджин – последний удерживаемый ИГИЛ город в Сирии.