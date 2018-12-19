Белорус Артем Параховский подписал контракт с «Летувос Ритас»
- 19.12.2018, 22:25
Баскетболист продолжит карьеру в известном литовском клубе.
Центровой сборной Беларуси Артем Параховский подписал контракт с "Летувос Ритас", передает pressball.by.
Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Параховский в минувшем сезоне выступал за "Маккаби" из Тель-Авива.
В рамках Евролиги Артем в среднем за матч набирал 7,6 очка и совершал 3,8 подбора.
Наш соотечественник сможет дебютировать в своей новой команде 23 декабря в выездном поединке чемпионата Литвы против "Литкабелиса". Параховский будет выступать под седьмым номером.
"Летувос Ритас", в 13 встречах добившись девяти побед, занимает 4-е место в чемпионате Литвы.