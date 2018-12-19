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Белорус Артем Параховский подписал контракт с «Летувос Ритас»

  • 19.12.2018, 22:25
Артем Параховский

Баскетболист продолжит карьеру в известном литовском клубе.

Центровой сборной Беларуси Артем Параховский подписал контракт с "Летувос Ритас", передает pressball.by.

Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Параховский в минувшем сезоне выступал за "Маккаби" из Тель-Авива.

В рамках Евролиги Артем в среднем за матч набирал 7,6 очка и совершал 3,8 подбора.

Наш соотечественник сможет дебютировать в своей новой команде 23 декабря в выездном поединке чемпионата Литвы против "Литкабелиса". Параховский будет выступать под седьмым номером.

"Летувос Ритас", в 13 встречах добившись девяти побед, занимает 4-е место в чемпионате Литвы.


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