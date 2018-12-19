закрыть
19 декабря 2018, среда, 23:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Данкверт возобновил «продуктовую войну» с Беларусью

3
  • 19.12.2018, 22:40
  • 1,331

«Россельхознадзор» запретил поставки с двух предприятий Беларуси и грозит еще с одиннадцати.

Россельхознадзор с 20 декабря запрещает поставки продукции с двух предприятий Беларуси, передает interfax.by.

Как сообщает служба, это относится к агрокомбинату "Приднепровский", в яйцах которого повторно выявлены кокцидиостатики, и мясокомбинату "Поставский" (нарушение ветеринарных требований).

Россельхознадзор отмечает, что нарушения при поставках продукции животноводства из Беларуси за последнее время приняли системный характер.

Служба также вынуждена ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции 11 белорусских предприятий. Если нарушения продолжатся, то они также будут лишены права на поставки своей продукции в РФ.


популярное за неделю

Мнение

Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги
Чтобы проводить другую политику, нужно иметь характер и мозги Дмитрий Бондаренко
Шуневич боится «политической вакханалии»
Шуневич боится «политической вакханалии» Евгений Афнагель
Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип