Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговли 3 20.12.2018, 21:45

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Соглашение будет подписано в начале 2019 года.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в первые месяцы 2019 года.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов, пишет УНИАН.

"Правительство одобрило текст соглашения. Я лично уполномочен подписать это соглашение. Юридически подписание состоится в первые месяцы 2019 года. Об этом уже есть договоренность с Государством Израиль", - сказал он.

Напомним, 28 марта этого года Украина и Израиль завершили переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле. Тель-Авив в августе заявлял, что договор уже завершен, и в октябре-ноябре документ может выйти на формальное подписание. Кабмин Украины одобрил проект соглашения 21 ноября.