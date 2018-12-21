В Каталонии сторонники независимости перекрыли дороги 21.12.2018, 12:33

Премьер Испании проводит встречу с главой женералитата автономии Кимом Торрой.

В Каталонии сторонники независимости автономии перекрыли десятки дорог в знак протеста против выездного заседания правительства Испании, которое сегодня пройдет в Барселоне.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Блокирование дорог началось еще в четверг вечером, а по состоянию на утро пятницы перекрыто движение на 23 магистралях и дорогах, ведущих в каталонскую столицу.

Однако в самой Барселоне движение практически полностью открыто, в том числе в центре города.

Для обеспечения порядка привлекли 3500 сотрудников каталонской полиции, кроме того, в случае необходимости в резерве находятся 4500 сотрудников Национальной гвардии и испанской полиции.

Премьер Испании Педро Санчес сегодня проведет в Барселоне встречу с главой Женералитата Каталонии Кимом Торрой.

Несмотря на то, что в Каталонии называют встречу саммитом (встречей лидеров независимых государств), в испанском правительстве открещиваются от таких формулировок.

Темы встречи в правительстве Каталонии не раскрывают. Санчес заявил, что хочет сосредоточиться на социальных и экономических проблемах региона, а не на вопросе независимости Каталонии.