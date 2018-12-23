Андрей Илларионов: В идеологии Путина обнаружилась прореха 7 Андрей Илларионов

23.12.2018, 12:19

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Андрей Илларионов

Фото: gordon.ua

Судя по всему, причиной этого стал Томос.

Как уже отмечалось, главной практической новостью позавчерашней пресс-конференции стало заявление о начале поглощения Кремлем Беларуси. Важнейшей же ее идеологической новостью стало признание В.Путиным существования отдельного украинского народа.

Когда в ходе пресс-конференции Путин впервые назвал украинский народ существующим отдельно от русского народа, мне показалось, что либо я ослышался, либо он оговорился. Однако как будто специально он еще дважды произнес фразы, недвусмысленно свидетельствовавшие о том, что теперь он перестал ставить знак равенства между двумя народами и называть их одним и тем же народом. Вот эти три цитаты из пресс-конференции 20 декабря 2018 г.:

1) ...мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом, с растаскиванием русского и украинского народов.

2) Они... растаскивают русский и украинский народы, вот что они делают.

3) ...это тоже делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами.

Да, Путин говорит о "злых силах", "растаскивающих" и "разрывающих" два народа, но теперь он говорит не об одном, а о двух народах!

А ведь еще совсем недавно его занимала страшная химера – о едином российском народе.

16 декабря 2010 г.:

...здравомыслящие и патриотически настроенные государственные деятели страны никогда не допускали даже мысли о разделе и о разделении таких ее единых составляющих, как Россия, Белоруссия, Украина. В советское время мы любили поругивать лидеров "белого" движения. Один из них, генерал Деникин, категорически возражал против того, чтобы даже обсуждать возможность раздела единого российского государства со своими тогдашними союзниками – с западными странами, даже в условиях, когда ему крайне была необходима их помощь и поддержка в борьбе с Красной Армией. Категорически отверг, напрочь, всякие предложения даже обсуждать возможность раздела России, и подчеркнул, что это всегда было и останется внутренним делом российского народа, единого российского народа.

27 июля 2013 г.:

Здесь был сделан выбор для всех нас. Наши с вами предки, которые жили на этих территориях, сделали этот выбор для всего нашего народа. "Для всего нашего народа" – я говорю так, имея в виду, что, безусловно, мы понимаем сегодняшние реалии, есть и украинский народ, и белорусский, и другие есть народы, и мы с уважением ко всему этому наследию относимся, но в основе лежат, безусловно, наши общие духовные ценности, которые делают нас единым народом...

16 апреля 2015 г.:

Я вообще не делаю разницы между украинцами и русскими, я считаю, что это вообще один народ.

19 июня 2015 г.:

...при всех сложностях сегодняшнего дня я считаю, считал всегда и продолжаю считать, что русские и украинцы – это один народ, один этнос во всяком случае, со своим, конечно, своеобразием.

19 октября 2017 г.:

А мы любим Украину, и украинский народ действительно я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа. Там хоть и русским националистам это не нравится, и украинским не нравится, но это моя позиция, моя точка зрения.

14 декабря 2017 г.:

Славянский мир сложно развивался. Сама Россия складывалась сложно, из многих славянских племён – шестнадцать или тридцать два племени. В конце концов образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев. И в этом смысле наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в своей основе мы один народ... Ничем вообще украинец от русского не отличался, вообще ничем.

Иными словами, в течение последнего десятилетия неоднократно, в том числе последний раз – всего лишь год тому назад, на подобного же рода "большой пресс-конференции", Путин еще утверждал, что "украинец от русского ничем не отличается", что "мы – один народ".

А вот год спустя (позавчера, 20 декабря) он уже говорил о двух народах – русском и украинском, которых пусть и "растаскивают" и "разрывают", но теперь растаскивают и разрывают уже не один народ, а два народа.

Спрашивается, а что же заставило Путина изменить свою точку зрения?

Судя по всему, этой причиной стал "томос".

В смысле – еще не столько сам томос, получение которого ожидается в январе следующего года, сколько динамично проходящий процесс обретения Православной церковью Украины (ПЦУ) независимости от РПЦ. Все три цитаты, приведенные выше и описывающие процесс "разрыва" и "растаскивания", относятся к созданию в Украине самостоятельной поместной церкви:

...мы не стремимся и не будем поддерживать политики, связанной с расколом, с растаскиванием русского и украинского народов. Что сейчас делают сегодняшние власти?... Они выполняют... историческую задачу – растаскивают русский и украинский народы...

Единственная связь была – духовная, упоминали на проповедях имя Патриарха Московского и всея Руси... Абсолютно недопустимая вещь... это делается... с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. ...ничего здесь хорошего нет для религиозных свобод в целом. Это явное, грубое нарушение религиозных свобод.

Очевидно, что в любимой путинской идеологической формуле – "единый рынок, общий язык, общая вера, власть князя", сплачивающей, с его точки зрения, в "единую российскую нацию" русских, украинцев и белорусов, внезапно обнаружилась незалатываемая прореха – раскол в общей православной вере. Раскол, проявляющийся, согласно пояснениям Путина, в разрыве единственной духовной связи между двумя нашими народами, а именно: в прекращении поминания на проповедях в украинских церквях имени г-на Гундяева.

По Путину получается, что единственной духовной скрепой, соединявшей русский и украинский народы, было имя г-на Гундяева. Независимо от того, насколько это соответствовало действительности, можно понять украинцев, посчитавших необходимым от такой скрепы избавиться.

Каким бы, мягко говоря, странным, если не сказать, нелепым, ни показалось бы такое, предложенное Путиным, объяснение "раскола", "разрыва" между русским и украинским народами, но, согласно его словам, именно это непоминание Гундяева священниками ПЦУ стало если не единственной, то главной причиной вынужденного признания им за украинским народом права на самостоятельное существование.

Поскольку указанной единственной духовной связи, как видно, Путиным придается столь важное значение при строительстве им "единой российской нации", то можно догадаться, насколько теперь вырастает значение Беларуси, пока еще сохраняющей такую связь. Очевидно, именно окончательный провал проекта формирования "единой российской нации" на "украинском фронте", в немалой степени благодаря созданию независимой ПЦУ, подстегнул активизацию аннексионной деятельности Кремля на "белорусском направлении" – от проведения чрезвычайного заседания Синода РПЦ в Минске 15 октября до утверждения Военной доктрины Союзного государства 19 декабря и до спешного объявления о защищаемом Кремлем 160-миллионном народе нашей страны 20 декабря.

Андрей Илларионов, livejournal.com