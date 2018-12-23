Судан восстал против друга Лукашенко 13 Юрий Костюченко, «День»

23.12.2018, 18:54

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В Судане вспыхнули массовые протесты против Омара Хасана Ахмеда аль-Башира, который недавно прилетал в Минск.

Авторитарные режимы являются токсичными. В первую очередь из-за генерируемых ими уязвимостей и нестабильностей, которые быстро распространяются на всех, кто пытается иметь с ними дело.

Вот только что многолетний правитель Судана Омар Хасан Ахмад аль-Башир, которой находится под международными санкциями из-за обвинений в военных преступлениях и этнических чистках, совершил неожиданный визит к сирийскому диктатору Башару Асаду на российском самолете, направленный на «совместный поиск путей к преодолению кризисов и конфликтов в арабских странах на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела», как в его стране вспыхнули массовые беспорядки.

В течение последних трех суток массовые радикальные протесты охватили большинство крупных городов Республики Судан - Хартум, Омдурман, Атбара, Гадариф, Сеннар, Донгола, Убайдия и другие. Непосредственной причиной протестов стало быстрое трехкратное повышение цен на хлеб, топливо и существенная - около 70% - девальвация местной валюты. Власть пытается регулировать цены и устанавливать ограничения на получение наличных, но это ожидаемо приводит к дефициту товаров и нехватки денег у населения.

Беспорядки, которые уже названы «хлебными протестами» и «декабрьской революцией», быстро распространяются и радикализуются - протестующие громят правительственные учреждения, жгут офисы правящей партии и машины полиции, штурмуют магазины, блокируют силы безопасности и армию, дерутся с полицией. По сообщениям с мест, количество погибших уже составляет от 8 до 15 человек, а число раненых превысило полсотни.

Если два дня назад основными лозунгами были экономические требования, то сегодня уже звучат преимущественно политические требования: «Долой воровское правительство», «Долой коррупцию» и «аль-Башира в отставку».

Главной движущей силой протестов выступает, как это обычно бывает в арабском мире, студенчество и молодежь. Духовным лидером протестов считают лидера «Национальной партии Умма» 83-летнего Садыка аль-Махди, который 19 декабря после годового затворничества вернулся в Хартум и выступил на митинге с речью, в которой призвал своих сторонников к «новому социальному контракту» и созданию «правительства национального единства ». Следует заметить, что аль-Махди является известным политическим деятелем Судана, он был премьер-министром страны в период 1986-1989, но потерял власть в результате мятежа генерала аль-Башира. Он уже пытался вернуть себе власть через организацию массовых протестов и беспорядков в 1996, 2011 и 2013, но безуспешно. Впрочем, сегодня социальная база, причины и требования протеста гораздо шире традиционного концепта сторонников Садыка аль-Махди, следовательно этот случай должен отличаться от предыдущих попыток изменения властной конструкции Судана.

Чтобы подавить протесты, в города вводят войска, вводят комендантский час, задерживают активистов, блокируют социальные сети. В отдельных городах «на неопределенный срок» приостановлена деятельность учебных заведений. Теоретически, это может временно помочь, но это не решит внутренних и внешних проблем, которые привели к углублению кризисных противоречий, которые и вызвали протесты и беспорядки.

Так или иначе, долгосрочные попытки аль-Башира усидеть сразу на нескольких стульях рано или поздно должны привести к эскалации внутренней нестабильности. Одновременные попытки позиционировать Судан частью арабского мира, длительная программа сотрудничества с Ираном в области производства оружия и машиностроения, совместные проекты по добыче полезных ископаемых с российскими олигархами и размещение на своей территории российских наемников, а теперь и общие программы в области безопасности с Асадом - в условиях обострения противоречий между «партнерами» и усиления влияния внешних игроков в регионе - неизбежно должны были привести к продуцированию нестабильности внутри страны.

Сейчас трудно сказать, чем могут закончиться массовые беспорядки в Судане. В частности, интересно будет увидеть, какую роль будут играть российские наемники, которые уже более года находятся в этой стране. Но это, во-первых, является важным индикатором новой волны кризисных процессов в регионе, а во-вторых, является безусловно важным уроком с точки зрения распространения нестабильности в авторитарных режимах.

Юрий Костюченко, «День»