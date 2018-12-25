Новый Google Pixel может стать настоящим прорывом 25.12.2018, 9:59

1,609

Американский гигант разрабатывает новый концепт корпуса смартфона.

Подтверждение этому есть, так как в информационной базе ведомства по патентам США была опубликована еще одна заявка, которую Google подал 25 июля текущего года, об этом сообщает igeekphone.

Исходя из описания технологии, которая отмечена в патенте, можно констатировать, что поисковая корпорация собирается создать сгибающееся портативное устройство. При этом в документах говорится, что способов отображения контента будет несколько. Таким образом, пользователи смогут пользоваться экраном смартфона с нескольких сторон. Специально для этого будет разработано абсолютно новое программное обеспечение.

В сложенном состоянии устройство будет функционировать как телефона, а если его разложить, то оно превратиться в планшет. Также будет нечто среднее, если разложить устройство лишь на половину. При этом контент будет отображаться с разных сторон.

Примечательно, что у нового устройства будет отсутствовать фронтальная камера, так как она будет совершенно не нужна, ведь смартфон можно будет складывать и раскладывать, тем самым в объектив основной камеры будет попадать необходимое изображение.

На данный момент неизвестно, будет ли применена данная технология в следующем поколении Google Pixel. Не исключено, что разработчики оставят патент до лучших времен.