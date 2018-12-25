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Дикость так дикость

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  • Сергей Пархоменко
  • 25.12.2018, 12:28
  • 6,127
Сергей Пархоменко
Фото: RFE/RL

Все почему-то удивлены новостью о том, что немецкую технику будут переплавлять в ступени храма при Минобороны РФ.

Погодите, эти люди, во главе с верховным вождем своего быстро дичающего племени, еще печень врага будут есть. Причем, непосредственно за алтарными вратами. Сливая лишнюю кровь с дискоса в потир. И макая туда просфору.

Суеверие так суеверие. Дикость так дикость. Главное, от «турецкого прихода» отделились, как фельдмаршал сказал на недавней пресс-конференции. Теперь можно.

Сергей Пархоменко, Фейсбук


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