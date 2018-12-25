Дикость так дикость6
- Сергей Пархоменко
- 25.12.2018, 12:28
- 6,127
Все почему-то удивлены новостью о том, что немецкую технику будут переплавлять в ступени храма при Минобороны РФ.
Погодите, эти люди, во главе с верховным вождем своего быстро дичающего племени, еще печень врага будут есть. Причем, непосредственно за алтарными вратами. Сливая лишнюю кровь с дискоса в потир. И макая туда просфору.
Суеверие так суеверие. Дикость так дикость. Главное, от «турецкого прихода» отделились, как фельдмаршал сказал на недавней пресс-конференции. Теперь можно.
Сергей Пархоменко, Фейсбук