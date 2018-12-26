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Зачем великий князь Витовт добивался митрополии в Киеве

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  • 26.12.2018, 10:09

ВКЛ успешно соперничало с Москвой не только на полях сражений.

В XV веке церковь являлась значимой политической единицей, поэтому соперничество между Москвой и ВКЛ закономерно носило религиозную окраску, пишет «Литвин».

Пришедший к власти в 1392 году Витовт, стремясь укрепить власть, пытаясь освободить свои земли от влияния московского митрополита, решил утвердить в Литве самостоятельную независимую кафедру. Сразу же после смерти Киприана, московского митрополита, великий литовский князь выслал в Константинополь собственного кандидата на эту должность, епископа Феодосия.

Однако влияние Василия Дмитриевича, московского правителя, оказалось сильнее. По его просьбе в Россию выехал будущий митрополит греческий представитель Фотия. Витовту пришлось согласился с подобным решением. Однако Фотию было поставлено условие постоянного проживания в Киеве. После переселения того в Москву великий литовский князь отправил жалобу в Константинополь о запустении Киевской церкви и нарушении Фотием прав прихожан. Он обратился с просьбой выделить Литве нового, более достойного митрополита.

Получив отказ, Витовт учреждает в стране собственную Литовскую митрополию, которая должна была стать епархией Киевской и всея Руси. На созванном в 1414 г. Соборе Западно-Русских епископов на должность митрополита избирается болгарин Григорий Цамблак. Его епархия отделяется от Московии и имеет собственное независимое управление.

Витовт боролся за возможность самому влиять на религиозные вопросы в ВКЛ

Проживать новый митрополит должен только в Литве, в Вильно или Новогрудке. В качестве кафедрального собора назначается Пречистенский. В дальнейшем Витовт мечтал объединить собственную церковь с Римом. Однако попытка князя вывести своих подданных из подчинения русской епархии оказалась неудачной.

Москва не приняла нового митрополита. Григория сочли вероотступником, вступившим в сговор с папой. В неделю православия его имя даже упоминалось в числе проклятых. Но, хотя Цамблак и ездил по приказу великого князя в 1418 году в Константинополь, подчиниться папе не пожелал, указав, что прибыл только по велению правителя своей страны. Единению церкви с Римским престолом он воспротивился. В дальнейшем Григорий, опасаясь гонений, перебрался в Сербию и жил в местном монастыре.

Витовт со временем, видимо, примирился с Московской митрополией и Фотием. Свидетельством этому являются договор с Тверью в августе 1427 года, примирение с Новгородом, Псковом, рязанским князем и управителями верхнеокских земель.

К 30-ым годам на должность киевского митрополита было выдвинуто сразу три человека. Патриарх Иосиф II предложил кандидатуру смоленского епископа Герасима и даже возвел его в соответствующий сан. Однако Москва нового владыку также не признала, обвинив его в союзе с католиками.

В 1436 году патриарх предложил на должность митрополита образованного и набожного Исидора. Помимо православного титула, папой Евгением IV ему был выдан титул кардинала. Таким образом римская церковь полностью признала каноничность православия. Однако в Москве в 1441 году Исидора арестовали, потребовав отречения от союза против мусульман.

На соборе русских епископов без какого-либо ведома патриарха-униата на эту должность был выдвинут собственный святитель из Рязани Иона. С того времени с зависимостью от Константинополя было покончено, и местная автокефалия стала полностью автономной. Приемники митрополита избирались уже только в Москве. Признания на вселенском уровне церковь Московская и всея Руси получила лишь на Соборе 1590 года.


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