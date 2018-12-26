Магия «скидок»: Как детская игрушка подорожала вдвое за несколько метров 3 26.12.2018, 13:41

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Ценообразование и скидки белорусских торговцев — самая загадочная наука в мире.

Логика здесь не всегда прослеживается, наблюдатель все познает эмпирическим путем (методом тыка). Можно, конечно, слушать объяснения финансистов, но так все только запутается... Читатель onliner.by Юрий, совершая новогодние покупки, обнаружил необычную фичу у детской машинки: она умеет стоить 206 рублей, а если пройти несколько метров — то 99...

Место действия — ТРЦ «Титан» на проспекте Дзержинского. Юрий отправился покупать шикарный радиоуправляемый автокран. Нашел его в популярном сетевом магазине, который торгует детскими товарами по всей стране. Цена — 206 рублей.

Ради интереса читатель отправился в магазин напротив, который торгует радиоуправляемыми игрушками. И — о чудо! — нашел такой же кран за 99 рублей. (Заметим, если бы покупатель просто с телефона открыл наш сайт, ему вообще не понадобилось бы никуда ходить — здесь как минимум 5 магазинов продают эту машину с доставкой.)

Своими наблюдениями Юрий поделился с продавцами более дешевого варианта:

— Говорю им, что напротив такую же игрушку продают за 206 рублей. А они отвечают: «Это мы им привозим»... Вот как такая разница может быть?

Стоит отметить, что в первом магазине на автокран за 206 рублей полагается скидка 40% — в итоге выходит 123,6 рубля.

— Может, это такие распродажи — «добавим и устроим акцию»? — о чем-то начал догадываться покупатель. — А потом удивляются, что люди валюту вывозят в Польшу, Литву, Россию...