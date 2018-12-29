«Как люди будут рядом, когда все будет трястись?» 1 29.12.2018, 9:30

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Что решилось со строительством паркинга в 15 метрах от жилого дома.

Пару недель назад жители многоэтажки в переулке Розы Люксембург возмутились строительством возле их дома подземного паркинга для бизнес-центра и остановили работы. Местные потребовали встречи с заказчиком и изучили переданные документы, стройка за это время так и не началась, пишет tut.by.

Встреча с представителем заказчика строительства ЗАО «Лект» прошла в администрации неделю назад. Тогда инициативная группа интересовалась вопросами о влиянии стройки и работы паркинга на их дом и окружающую среду. На встрече рассказали, что стены паркинга под землей будут находиться на расстоянии от 7 до 14 метров до дома. Расстояние над землей от выступающей части паркинга до дома — 20 метров.

По итогу встречи инициативная группа получила копии документов о строительстве для изучения, а представитель заказчика сказал, что работы начнут уже на следующий день. Тогда замглавы района пояснил, что решение о возобновлении работ будет принято чиновниками после изучения вопроса.

Что же известно спустя неделю?

Замглавы Московского района Владимир Танкевич рассказал, что пока окончательное решение по строительству паркинга не принято, работы на площадке не ведутся.

— Все документы в соответствии с законом оформлены, и получены все заключения, и по ПДП сделать паркинг возможно, и все проверки пройдены. Но мы договорились с «Лектом», что до конца праздников они не будут начинать работы. Наверное, решится вопрос после 2 января — когда пройдет встреча у главы города и состоятся другие обсуждения.

2 января член инициативной группы Тамара Спижарная пойдет на прием к главе Мингорисполкома с докладом. Глава района по этому вопросу Анатолию Сиваку уже отчитался.

По словам Танкевича, властям хочется найти компромисс со всеми участниками истории.

— Одновременно мы предложили «Лекту» обследовать прилегающую территорию, возможно, мы будем закрывать какие-то плоскостные парковки. Вопрос рассматривается в любом направлении. Мы тоже понимаем, что технически сделать там парковку возможно. Но практически — как люди будут рядом жить, когда все будет трястись, — это проблема. Не хочется идти на конфликт с жителями, мы понимаем как строители, что это будет очень сильно мешать где-то месяца два — там ведь больше 300 свай. Они буронабивные, но вибрация все равно будет.

Напомним, заказчиком строительства паркинга для бизнес-центра является компания «Лект». Ее контролирует крупный бизнесмен Андрей Балабин, который более известен как совладелец сети бытовой техники и электроники «Пятый элемент». Недавно его имя упоминалось в связи с тем, что он выкупил дом Владимира Короткевича в Орше, чтобы передать его музею.

По версии «Ежедневника», Балабин занимает 133-е место в списке самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.