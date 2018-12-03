закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 17:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Сергей Гуренко: Кто бы что ни гавкал, «Динамо» живет

12
  • 3.12.2018, 14:25
  • 1,172
Сергей Гуренко
Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского клуба заявил, что команда становится все сильнее.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко подвел итоги сезона-2018, пишет "Прессбол":

- Ничего на нас не давило. Я знаю, что мы заслуженно занимаем свое место, могли бы быть даже и выше. За последние два года мы практически все рекорды побили за последние 10 лет, что были у "Динамо", и по набранным очкам, и по другим параметрам. Кто бы что про нас ни говорил, кто бы что ни тявкал, ни гавкал, "Динамо" живет, мы только сильнее становимся. Пускай еще больше про нас тявкают! — отметил Гуренко в интервью.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип