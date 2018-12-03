Сергей Гуренко: Кто бы что ни гавкал, «Динамо» живет 12 3.12.2018, 14:25

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского клуба заявил, что команда становится все сильнее.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко подвел итоги сезона-2018, пишет "Прессбол":

- Ничего на нас не давило. Я знаю, что мы заслуженно занимаем свое место, могли бы быть даже и выше. За последние два года мы практически все рекорды побили за последние 10 лет, что были у "Динамо", и по набранным очкам, и по другим параметрам. Кто бы что про нас ни говорил, кто бы что ни тявкал, ни гавкал, "Динамо" живет, мы только сильнее становимся. Пускай еще больше про нас тявкают! — отметил Гуренко в интервью.