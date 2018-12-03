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Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали

  • 3.12.2018, 23:17

Цена нефти в понедельник сначала подпрыгнула на 5%, затем растеряла половину роста.

РБК разбирался, почему новости с саммита G20 принесли такую волатильность нефтяному рынку

Почему нефть подскочила

В понедельник, 3 декабря, международные цены на нефть кратковременно выросли на 5,3% (февральские фьючерсы Brent), до $62,60 за баррель. По состоянию на 18:00 мск Brent торговалась на уровне $61,69 (плюс 3,8% к цене закрытия в пятницу).

Скачок нефтяных котировок после падения на 22% по итогам ноября (крупнейшее месячное падение со времен финансового кризиса 2008 года) обусловлен положительными для рынка итогами саммита G20 в Буэнос-Айресе — договоренностями России и Саудовской Аравии о скоординированном сокращении добычи и перемирием в торговой войне Китая и США. А новость о выходе из ОПЕК Катара почти не повлияла на котировки — страна производит менее 2% всей добычи ОПЕК.

Спекуляции о взаимопонимании Москвы и Эр-Рияда относительно ситуации на рынке нефти возникли сразу после того, как мир обошли кадры чрезвычайно теплого приветствия президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана в пятницу на саммите G20. Позднее российский лидер подтвердил, что они договорились продлить сделку ОПЕК+ об ограничении поставок, но конкретных параметров пока нет.

На том же саммите «Большой двадцатки» в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились взять в тарифной войне паузу на 90 дней, чтобы за это время постараться прийти к компромиссу. Администрация Трампа отложит повышение импортных пошлин на китайские товары, годовые поставки которых в США составляют $200 млрд (эти тарифы должны были вступить в силу 1 января 2019 года), а Китай закупит существенные объемы американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, чтобы сократить свое преимущество в торговом балансе, сказал Трамп.

Риск полномасштабной торговой войны между США и Китаем угрожает замедлением мирового экономического роста, что негативно скажется на нефтяных ценах. Беспокойство по поводу глобального роста в последнее время давило на цены таких активов, как нефть и акции. Но после китайско-американского перемирия биржевые индексы США открылись ростом: Dow поднялся на 1,2%, S&P 500 — на 1%, NASDAQ — на 1,5% (по состоянию на 18:40 по Минску).

Дополнительным фактором поддержки для нефтяных цен стало неожиданное объявление правительства канадской нефтеносной провинции Альберта о принудительном временном сокращении нефтедобычи на 8,7% (325 тыс. барр. в день) относительно текущих объемов. «Сегодня Альберта производит нефти и битумов на 190 тыс. барр. в день больше, чем мы можем транспортировать по железной дороге или трубам. Этот избыток производства снижает цену нашей нефти и обходится канадцам в $80 млн в день», — говорится в сообщении властей Альберты. В середине ноября цена канадской тяжелой нефти Western Canada Select опускалась до $14 за баррель, а сейчас составляет около $33 — на $20 меньше, чем оценивается американский эталон WTI.

Почему нефть снова пошла вниз

К 19:30 по Минску нефть растеряла часть своего дневного роста: фьючерсы Brent торговались на отметке $60,97 за баррель, что лишь на 2,5% выше предыдущего закрытия. Трейдеры сфокусировались на неопределенностях, которые не позволяют с уверенностью смотреть в завтрашний день. Так, Россия и Саудовская Аравия еще не договорились о ключевых деталях своего соглашения, сообщил Bloomberg. Неизвестными переменными остаются:

на сколько будет сокращена добыча;

от какого уровня;

с какого времени;

на какой срок.

По данным Bloomberg, который ссылается на анонимные источники, близкие к переговорам, чиновники российского Минэнерго и саудовского Министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов встретились в Москве на минувших выходных, но разошлись в предложениях, на сколько должна сократить добычу каждая из сторон. Москва согласна уменьшить добычу максимум на 150 тыс. барр. в день, но это будет означать необходимость большего сокращения со стороны Эр-Рияда. Группа ОПЕК+ встретится в Вене 6–7 декабря, чтобы принять окончательное решение.

Что будет с российским рублем

На новостях с саммита G20 рубль на открытии торгов 3 декабря резко укрепился. В первые минуты торгов доллар дешевел на 88 коп. к закрытию пятницы, до 66,07 руб. за доллар, а евро — на 67 коп., до 75,06 руб. за евро, но затем курс иностранных валют к российской значительно скорректировался — по состоянию на 19:30 мск доллар торговался в районе 66,6 руб. (минус 29 коп.), а евро — 75,64 руб. (минус 9 коп.).

Начало торгов проходило под эгидой укрепления большинства валют развивающих рынков, поводом для которого стали две основные новости с саммита G20 — перемирие между США и Китаем и восстановление нефтяного рынка на сигналах о том, что Россия и Саудовская Аравия готовы вернуться к сокращению нефтедобычи в 2019 году, говорит аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Но до рублевых активов оптимистичные сигналы доходили лишь отчасти — очередная активизация санкционных рисков не позволяет рублю укрепляться вместе с другими валютами развивающихся рынков, считает Покатович. Санкционная повестка остается главным негативным фактором для рубля, согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, на рынке сохраняется неопределенность из-за отмены встречи между Путиным и Трампом в Аргентине.

В ближайшее время волатильность на российском валютном рынке наверняка сохранится, тем более что налоговый период остался позади и предложение иностранной валюты со стороны экспортеров вполне может сократиться, написали аналитики «ВТБ Капитала» в обзоре.

По прогнозу Орловой, 2018 год российская валюта закончит в диапазоне 65–66 руб. за доллар, а цена на нефть составит $70 за баррель в среднем по году. Менее оптимистичный прогноз у агентства «Эксперт РА»: там ожидают курс рубля до конца года в районе 67 руб. за доллар.

БКС дает оценку курса рубля в зависимости от котировок нефти: при снижении цен до $50 за баррель российская валюта может девальвироваться до 69–73 руб. за доллар, а при ценах нефти вблизи $40 рубль может ослабевать до 74–78 и ниже. Если же нефтяные цены к концу года в рамках решения России и Саудовской Аравии возобновят рост к уровням $65 и выше, курс рубля при сохранении текущих уровней санкционных рисков будет находиться в диапазоне 65,2–67,7 руб. за доллар.


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