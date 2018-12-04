Польша становится одной большой инвестиционной зоной 1 4.12.2018, 12:07

1,145

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новые правила в стране-соседке Беларуси разрешают освобождать инвесторов от налогов в течение 10-15 лет.

Председатель Польского агентства инвестиций и торговли Томаш Писуля считает, что новый закон о Польской инвестиционной зоне способствует формированию конкурентоспособности страны, передает «Радио Польша».

Согласно новому закону, вступившему в силу в начале сентября, вся Польша является особой экономической зоной.

Новые правила разрешают освобождать инвесторов от налогов в течение 10-15 лет. Дополнительные возможности создаются для малых и средних компаний. Томаш Писуля отмечает: «Мы хотим, чтобы польские фирмы, которые интересуются инвестициями, могли пользоваться освобождением от налога на прибыль и другими преимуществами».

Новый закон должен содействовать привлечению новых инвестиций, что приведет к долгосрочному росту экономики страны. Малые и средние компании смогут инвестировать в сферу своей деятельности там, где им это более удобно.