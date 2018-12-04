закрыть
4 декабря 2018, вторник, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Польша становится одной большой инвестиционной зоной

1
  • 4.12.2018, 12:07
  • 1,145
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новые правила в стране-соседке Беларуси разрешают освобождать инвесторов от налогов в течение 10-15 лет.

Председатель Польского агентства инвестиций и торговли Томаш Писуля считает, что новый закон о Польской инвестиционной зоне способствует формированию конкурентоспособности страны, передает «Радио Польша».

Согласно новому закону, вступившему в силу в начале сентября, вся Польша является особой экономической зоной.

Новые правила разрешают освобождать инвесторов от налогов в течение 10-15 лет. Дополнительные возможности создаются для малых и средних компаний. Томаш Писуля отмечает: «Мы хотим, чтобы польские фирмы, которые интересуются инвестициями, могли пользоваться освобождением от налога на прибыль и другими преимуществами».

Новый закон должен содействовать привлечению новых инвестиций, что приведет к долгосрочному росту экономики страны. Малые и средние компании смогут инвестировать в сферу своей деятельности там, где им это более удобно.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип