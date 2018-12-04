Евро подорожал на торгах в Минске
- 4.12.2018, 14:12
Российский рубль подешевел.
На валютных торгах 4 декабря в Минске евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дешевле на Br0,0011 и составляет Br2,128 (3 декабря - Br2,1291 за $1).
Евро подорожал на Br0,0037 до Br2,4231 (3 декабря - Br2,4194 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0037 до Br3,2039 за 100 российских рублей (3 декабря - Br3,2076 за 100 российских рублей).