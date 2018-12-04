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Евро подорожал на торгах в Минске

  • 4.12.2018, 14:12

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах 4 декабря в Минске евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0011 и составляет Br2,128 (3 декабря - Br2,1291 за $1).

Евро подорожал на Br0,0037 до Br2,4231 (3 декабря - Br2,4194 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0037 до Br3,2039 за 100 российских рублей (3 декабря - Br3,2076 за 100 российских рублей).


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