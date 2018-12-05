Государство выгораживает продавцов залоговых авто? 6 5.12.2018, 10:10

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История добросовестного минского водителя.

Залоговые автомобили как бельмо на глазу системы, которая не понимает, что это за проблема и как ее решать. Или понимает, но реагировать не спешит - рассуждать можно бесконечно.

Герой материалов abw.by Александр стал жертвой такой схемы, когда по решению суда Первомайского района г. Минска лишился купленной в комиссионном магазине Mazda6.

Автомобиль оказался в залоге, поэтому результат был предсказуемым: изъять и передать банку в счет погашения кредитной задолженности залогодателя. Можно на каждом углу кричать о правах добросовестного приобретателя, увы, это не поможет.

Таких историй множество, но сегодня мы поговорим не о них.

Продавать автомобили, находящиеся в залоге, нельзя, и все, кто передал банку такой залог, прекрасно об этом знают, поскольку это принципиальный момент заключенного договора.

Статья 327 ГК РБ. Пользование и распоряжение предметом залога

2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором и не вытекает из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя.

Итак, решение суда есть, представители органов принудительного исполнения уже практически на пороге дома Александра, но что стало с теми, кто наглейшим образом "впарил" ему залоговый автомобиль? Как они поживают, хорошо ли им спится?

Чтобы все ответили по заслугам, мы помогли Александру составить заявление о привлечении "продавцов" к ответственности по ст.209 УК РБ "Мошенничество". Рассмотрением заявления занималось Первомайское РУВД г. Минска.

Статья 209 УК РБ. Мошенничество

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) - наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Чтобы сохранить весь "шарм" разбирательства, воспользуемся цитатами из официального документа, который подвел итог проведенной правоохранителями проверки.

Напомним: гражданин Акопян А.Р. получил в БНР-Банке кредит на развитие бизнеса. В качестве обеспечения своих обязательств он передал банку автомобиль Mazda6, зарегистрированный на его супругу Арутунян Л.М.

Из официального документа - показаний Акопяна А.Р.:

"Перед подписанием договора залога с банком Акопян А.Р. и его супруга, на которую был зарегистрирован автомобиль, были предупреждены, что они не имеют права отчуждать или продавать данное имущество. После подписания договора Акопян А.Р. и его супруга были предупреждены, что они не имеют права продавать залоговый автомобиль до полного погашения кредита, а в случае продажи этого автомобиля он и его жена будут нести ответственность по законодательству Республики Беларусь…

… При этом Акопян А.Р. и его супруга пояснили, что понимали тот факт, что не имели права продавать автомобиль. После этого автомашина была выставлена на продажу через автохаус, при этом они умышленно не сообщили о том, что автомобиль находился в залоге, так как если бы они это сделали, то автомобиль никто бы не купил. Впоследствии о залоге не сообщили и покупателю (Александру. - Прим. ред.), потому что в таком случае он бы его не купил.

После получения кредитных денежных средств дела пошли плохо, в связи с чем кредит оплачивать было нечем. В связи с тем, что в семье сложилось тяжелое материальное положение, Акопян А.Р. с супругой приняли решение продать автомобиль, находящийся в залоге, для того чтобы хоть как-то выжить".

Мы специально акцентировали внимание на фразе "чтобы хоть как-то выжить". Даже жалко стало до слез этих людей.

Выжить в нашем понимании - это последние деньги на хлеб потратить, максимум еще маслом тот хлеб намазать. Речь даже об оплате коммуналки в таких случаях не стоит, ведь выжить - важнее.

А как распорядились деньгами от проданного залогового автомобиля супруги Акопян и Арутунян? Может, банку что-то перепало с этого? Что в понимании таких людей выжить?

"… Вырученные деньги пошли на свадьбу дочери. В содеянном раскаиваемся, более такого не повторится. Деньги вернуть не можем, так как их у семьи нет".

Выходит, решили вместо "выжить" на свадьбе погулять? Нет предела человеческому цинизму. У Александра автомобиль в итоге изъяли, а они его деньги на свадьбе прогуляли.

И что имели в виду ответственные родители, когда говорили "более такого не повторится"? Ведь решением суда Первомайского района г. Минска помимо Mazda6 Александра у добросовестных приобретателей изъяли еще три транспортных средства, которые "предприниматель" Акопян А.Р. также продал сторонним лицам. Да-да, иск банка был предъявлен четырем владельцам авто, Александр в их числе. И авто эти, как вы понимаете, также были в залоге.

Вот так, продавая залоговые транспортные средства, эта семейная пара пыталась "выжить". "Выживает" и сейчас, причем на свободе.

Итог разбирательства - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И в этом постановлении нет ни слова о других потерпевших, которые, как и Александр, потеряли и деньги, и автомобили. Сложно сказать, почему итог именно такой. Трудно ответить, почему не устанавливали иных потерпевших, ведь их, по нашим сведениям, немало. Да и устанавливать никого не надо, по большому счету как минимум трое из них перечислены в судебных документах со всеми контактными данными.

И ведь такие показания, полученные на стадии милицейской проверки, - это как явка с повинной: да, знал, да, понимал, что обманываю, умышленно о залоге не упоминал, потому что деньги были нужны. Чтобы "выжить" - на свадьбе. Мошенничество налицо? Кто-то скажет "да", и мы с таким мнением согласимся.

Только вот становится понятным, и это печально, что у нас в стране можно без опасения продавать залоговые автомобили и даже не стать при этом участниками уголовного разбирательства. Люди, которые лишились своих автомобилей и потеряли деньги, будут до бесконечности обивать пороги кабинетов, но к ответственности никто и никого привлекать не станет, несмотря на то что умысел на завладение денежными средствами, на обман - налицо.

Где же социальная справедливость? Ведь именно о ней говорится в законе, который раскрывает саму суть осуждения провинившихся.

Статья 44 УК РБ. Уголовная ответственность и ее цели

1. Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами.

3. Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, дохода, полученного преступным путем, так и материального возмещения морального вреда.

Видимо, по мнению правоохранительных органов, со справедливостью в данном случае все нормально - она под надежной защитой.