«Не покидал Оршу, но при этом был в колонии под Тамбовом» 18 5.12.2018, 11:35

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Александр Литвинов с женой Еленой

Белорус из письма узнал, что отсидел в России.

Житель Орши Александр Литвинов не имел проблем с законом, в автобиографии всегда смело писал: «не судим, не привлекался», пишет tut.by. И вдруг узнал, что он… отсидел за кражу в колонии под российским Тамбовом. Об этом он получил официальное письмо из тамошнего суда. Мужчина очень хочет понять, как такое могло произойти. Одна из версий — его имя и другие данные использовал неизвестный злоумышленник. Но как ему удалось обвести вокруг пальца суд в России? В этом Александру сейчас помогает разобраться Генпрокуратура Беларуси.

В сентябре этого года в почтовый ящик дома на улице Семенова в Орше, где проживает 36-летний Александр Литвинов с женой Еленой, пришло письмо с российским штемпелем. Его вскрыла супруга.

Молодая женщина с удивлением узнала, что ее муж, оказывается, совершил кражу и судим в соседней стране. Позвонила Александру: «Что вообще происходит?». Тот — в шоке. В то время, когда некий Александр Литвинов в России был взят под стражу (в ноябре 2017-го), потом являлся фигурантом уголовного дела, а затем сидел в тюрьме, житель Орши с такими же именем и фамилией ходил на работу в своем городе, жил в нем и никуда надолго не отлучался.

Александр и Елена решили: розыгрыш друзей. Посмеялись. Но письмо — три страницы с текстом постановления районного суда города Кирсанова Тамбовской области, с официальными печатями и подписями — никак не походит на шутку.

В постановлении сообщается, что уроженец Орши Александр Литвинов 28 февраля 2018 года осужден за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, и похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. За это Домодедовский городской суд Московской области по совокупности преступлений назначил ему 1 год лишения свободы в колонии-поселении в городе Кирсанове под Тамбовом.

Осужденный Литвинов А.В. обратился в райсуд города Кирсанова Тамбовской области с ходатайством о приведении вышеуказанного приговора в соответствие с изменениями, которые внесли в УК России в июле 2018 года. И суд удовлетворил его, засчитав в срок лишения свободы почти 4 месяца, пока тот находился под стражей.

Постановление вступило в законную силу 3 сентября. Вскоре оно пришло на почту жителю Орши Александру Литвинову. И теперь он ломает голову: как оказался причастным к злоключениям некоего человека под его фамилией в российских судах и колонии?

— В письме полностью приводятся сведения обо мне — имя, фамилия, отчество, домашний адрес в Орше, дата рождения, гражданство Беларуси. То есть все, кроме паспортных данных, — говорит Александр Литвинов. — Кто-то попросту использовал мое имя — выдал себя за меня, обманул российский суд. Я решил отыскать правду в этой ситуации, и в этом меня поддерживает жена, которую тоже возмутило, что я «судим». Я обращался в милицию, в суды, к адвокатам. И все в шоке: как такое может быть? Как это так: «левый» человек пришел и назвался моим именем? Почему не установили личность моего «двойника» — сначала в ходе следствия (он был под стражей четыре месяца), потом на суде? Ведь можно было сделать запрос в Беларусь, и обман вскрылся бы.

Предположений, кто это мог быть, у Александра Литвинова нет:

— У меня много друзей в Москве, но все они были на виду. Чтобы из них кто-то полгода сидел в тюрьме, такого нет. Может, это посторонний человек, которого я не знаю. А может, и знакомый. Вот я и хочу это выяснить. Что за «двойник» такой? Хотелось бы посмотреть ему в глаза.

Судимость, полученная в соседней стране, на жизни Александра пока никак не отражалась:

— По Беларуси я свободно хожу: по всем базам — это уже пробили — я «чистый», никогда не был судим. Но в Россию сейчас мне ехать страшно. Всякое может быть. А мне проблемы в соседней стране не нужны. Много времени уходит на походы по судам, на выяснение этой ситуации.

Александр работает автослесарем на СТО «Вираж» в Орше. Здесь ему выдали справку, что он посещал работу без пропусков и был на рабочем месте в своем городе с 10 ноября 2017-го (со дня, когда «двойника» арестовали) по 16 марта 2018 года (в этот день приговор в отношении осужденного за кражу вступил в силу).

Александр Литвинов обратился за помощью в Генеральную прокуратуру Беларуси.

29 ноября ведомство отправило в Генпрокуратуру России заявление жителя Орши «по вопросу возможного неправомерного использования его персональных данных при рассмотрении в феврале 2018 года Домодедовским городским судом Московской области уголовного дела по обвинению Литвинова А.В. по п. „в“ ч. 2 ст. 158, ч. 5 ст. 325, ч. 2. ст. 69 УК РФ».

«По утверждению заявителя, инкриминируемых ему действий он не совершал, на территории Российской Федерации во время осуждения и нахождения под стражей („двойника“. — Прим.) не находился. Автор предполагает, что использование его персональных данных совершено неустановленным лицом, личные данные которого не были надлежащим образом установлены правоохранительными органами Российской Федерации», — говорится в обращении Генпрокуратуры Беларуси.