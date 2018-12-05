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Дмитрий Полиенко: Я не собираюсь плясать под дудку милиции

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  • 5.12.2018, 13:36
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Бывший политзаключенный призвал поддержать его завтра в суде Заводского района Минска.

Активиста и бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко хотят заставить почти ежедневно слушать в милиции лекции по трудоустройству, но он принципиально отказывается это делать и сейчас ожидает ответа из прокуратуры.

"У кого есть время и желание меня поддержать, приходите 6 декабря в 11.00 в суд Заводского района", - сообщил palitviazni.info Дмитрий.

Напомним, что Дмитрий Полиенко вышел на свободу более месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

"Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке".

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).

"Первый суд - 6 декабря, второй - 19 декабря, - говорит он. - Не знаю, какой будет приговор, но такая активность милиции настораживает. По-видимому, к моей личности у них какой-то особый интерес".


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