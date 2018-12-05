На десяти станциях минского метро появится бесплатный Wi-Fi 4 5.12.2018, 21:35

Бесплатный Wi-Fi появится весной.

Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях столичного метрополитена в 2019 году, сообщили агентству «Минск-Новости» в компании «Деловая сеть».

Будут оборудованы точки доступа на шести станциях: «Петровщине», «Площади Ленина», «Уручье», «Первомайской», «Немиге», «Автозаводской».

— Их подключат в первую очередь, уже весной 2019-го, поскольку эти станции расположены рядом со знаковыми спортивными объектами: «Автозаводская» — у «Чижовка-Арены», «Площадь Ленина» и «Первомайская» — у стадиона «Динамо», «Немига» — у Дворца спорта, «Уручье» — у одноименного спортивного комплекса. Станция «Петровщина» имеет выход к Студенческой деревне, в которой на время Игр разместят спортсменов из других стран, — говорят в компании.

Еще четыре точки доступа оборудуют до конца следующего года на станциях «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Московская» и «Каменная Горка».

Напомним, бесплатный Wi-Fi появился в июле на Купаловской и Октябрьской.

— В метро посредством бесплатного Wi-Fi к интернету подключаются в среднем 6−6,5 тысячи пользователей ежемесячно. Всплеск по количеству сессий отмечается с 29-го по 31-е число. Вероятно, это объясняется тем, что к концу месяца объем индивидуального мобильного интернет-трафика у пользователей, как правило, уже исчерпан, — говорят в «Деловой сети».

Чтобы подключиться к интернету в метро, нужно выбрать Free Wi-Fi Minsk и пройти регистрацию через СМС-код.