закрыть
6 декабря 2018, четверг, 0:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

На десяти станциях минского метро появится бесплатный Wi-Fi

4
  • 5.12.2018, 21:35

Бесплатный Wi-Fi появится весной.

Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях столичного метрополитена в 2019 году, сообщили агентству «Минск-Новости» в компании «Деловая сеть».

Будут оборудованы точки доступа на шести станциях: «Петровщине», «Площади Ленина», «Уручье», «Первомайской», «Немиге», «Автозаводской».

— Их подключат в первую очередь, уже весной 2019-го, поскольку эти станции расположены рядом со знаковыми спортивными объектами: «Автозаводская» — у «Чижовка-Арены», «Площадь Ленина» и «Первомайская» — у стадиона «Динамо», «Немига» — у Дворца спорта, «Уручье» — у одноименного спортивного комплекса. Станция «Петровщина» имеет выход к Студенческой деревне, в которой на время Игр разместят спортсменов из других стран, — говорят в компании.

Еще четыре точки доступа оборудуют до конца следующего года на станциях «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа», «Московская» и «Каменная Горка».

Напомним, бесплатный Wi-Fi появился в июле на Купаловской и Октябрьской.

— В метро посредством бесплатного Wi-Fi к интернету подключаются в среднем 6−6,5 тысячи пользователей ежемесячно. Всплеск по количеству сессий отмечается с 29-го по 31-е число. Вероятно, это объясняется тем, что к концу месяца объем индивидуального мобильного интернет-трафика у пользователей, как правило, уже исчерпан, — говорят в «Деловой сети».

Чтобы подключиться к интернету в метро, нужно выбрать Free Wi-Fi Minsk и пройти регистрацию через СМС-код.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип