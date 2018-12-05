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«Гомель» продал своего лучшего игрока, чтобы полететь на финал Континентального кубка

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  • 5.12.2018, 23:07
Александр Жидких

Финал Континентального кубка состоится в Ирландии.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров заявил, что лидер "Гомеля" Александр Жидких перебрался в столичную дружину за денежную компенсацию. Матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу минчан.

"Мы его не забрали, мы его купили", — сказал Захаров.

"Я бы хотел добавить. Михаил Михайлович наоборот нам помог тем, что купил хоккеиста. На те деньги, которые мы заработали, "Гомель" сможет полететь на Континентальный Кубок. Насколько я знаю", — приводит слова наставника "Гомеля" Олега Хмыля belarushockey.com.

Напомним, что финал Континентального Кубка состоится в Ирландии. На полуфинальный турнир во Францию "Гомель" добирался на автобусе.


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