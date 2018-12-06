Страна имени Салтыкова-Щедрина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.12.2018, 10:33

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При честном голосовании путинская Россия – это город Глупов.

А почему только аэропорты именовать фамилиями великих россиян? Зачем не зайти пошире, не бросить невод глубже, не мыслить иными масштабами? Отчего не замахнуться на матушку нашу Россию? Не назвать ее почетно фамилией рожденного ей сына или дщери?

«Россия имени такого-то». Русь Владимирская? Нет? Предложить кандидатов. И, фигак их плашмя, как свежую рыбу на стол перед народом – голосуй, а то проиграешь! А результат в Конституцию, закрепить цементом до самого конца этого царства-государства.

Думаем, что при честном голосовании путинская Россия – этот город Глупов, должен был бы по справедливости носить имя М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Но, случись такой плебисцит, голосование не будет честным. Украдут голоса или задвинут победившего Михаила Евграфовича в задние ряды. А может снимут с выборов до их начала. Обесчестят, как Канта или Летова. Выпустят против него адмирала в лампасах. Он скажет! И напрасно, между прочим.

«Историю одного города» следует изучать в школах как учебник наличного путинского государственного строительства. Тогда понимание российской жизни у граждан сразу обретет стройность. Никто не будет задавать лишних вопросов. Все сразу и окончательно поймут, куда попали. И жизнь начальства невероятно облегчится.

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