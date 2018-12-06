закрыть
6 декабря 2018, четверг, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Михаил Захаров: Мне жалко весь белорусский хоккей

11
  • 6.12.2018, 14:06
  • 1,810
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» рассказал о ситуации в этом виде спорта.

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после победного матча с «Гомелем» поделился мнением о сложной ситуации в белорусском хоккее, передает корреспондент «БХ» Степан Воронков.

— Сейчас тяжелая ситуация не только в гомельском хоккее, а вообще в белорусском. В чемпионате тяжелейшая ситуация! Вот в шведском чемпионате команда «Мальмё», с которой мы играли в Лиге чемпионов, шла на втором месте. Сейчас она на шестом. От второго места они отстают на два очка!

Мне жалко весь белорусский хоккей. В прошлом году было шесть команд хороших, думали, сделаем чемпионат [экстралигу «А"], будет интереснее. В начале сезона было железно пять достойных команд. Никто бы не сказал, какое место займет «Гомель» или «Динамо-Молодечно». Я думал, что мы можем без медалей остаться!

Ну, а сейчас Хмылю и Файкову нужно памятники поставить, что «Гомель» и «Динамо-Молодечно» сражаются.

У нас сейчас остались три команды. На следующий год, может, и две останутся, — сказал Михаил Захаров.

Отметим, что «Гомель» и «Динамо-Молодечно» испытывают финансовые проблемы. По этой причине из «Гомеля» недавно ушли несколько ведущих хоккеистов, среди которых и лучший бомбардир Александр Жидких, перебравшийся в «Юность».

В январе «Гомелю» предстоит представлять страну в суперфинале Континентального кубка в Белфасте.

— Как вписался в состав Александр Жидких?

— Саша — это мастер. Он на протяжении долгого времени показывает стабильную хорошую игру. Для нас это усиление. Мы его не забрали, мы его купили, — отметил Михаил Захаров.

Это подтвердил и наставник гомельчан Олег Хмыль.

— Я бы хотел добавить. Михаил Михайлович, наоборот, нам помог тем, что купил хоккеиста. На те деньги, которые мы заработали, «Гомель» сможет полететь на Континентальный кубок. Насколько я знаю, — цитирует «БХ» Олега Хмыля.

Напомним, что в ноябре на полуфинальный турнир Континентального кубка во Францию «Гомель» добирался на автобусе.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович