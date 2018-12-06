Михаил Захаров: Мне жалко весь белорусский хоккей 11 6.12.2018, 14:06

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» рассказал о ситуации в этом виде спорта.

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров после победного матча с «Гомелем» поделился мнением о сложной ситуации в белорусском хоккее, передает корреспондент «БХ» Степан Воронков.

— Сейчас тяжелая ситуация не только в гомельском хоккее, а вообще в белорусском. В чемпионате тяжелейшая ситуация! Вот в шведском чемпионате команда «Мальмё», с которой мы играли в Лиге чемпионов, шла на втором месте. Сейчас она на шестом. От второго места они отстают на два очка!

Мне жалко весь белорусский хоккей. В прошлом году было шесть команд хороших, думали, сделаем чемпионат [экстралигу «А"], будет интереснее. В начале сезона было железно пять достойных команд. Никто бы не сказал, какое место займет «Гомель» или «Динамо-Молодечно». Я думал, что мы можем без медалей остаться!

Ну, а сейчас Хмылю и Файкову нужно памятники поставить, что «Гомель» и «Динамо-Молодечно» сражаются.

У нас сейчас остались три команды. На следующий год, может, и две останутся, — сказал Михаил Захаров.

Отметим, что «Гомель» и «Динамо-Молодечно» испытывают финансовые проблемы. По этой причине из «Гомеля» недавно ушли несколько ведущих хоккеистов, среди которых и лучший бомбардир Александр Жидких, перебравшийся в «Юность».

В январе «Гомелю» предстоит представлять страну в суперфинале Континентального кубка в Белфасте.

— Как вписался в состав Александр Жидких?

— Саша — это мастер. Он на протяжении долгого времени показывает стабильную хорошую игру. Для нас это усиление. Мы его не забрали, мы его купили, — отметил Михаил Захаров.

Это подтвердил и наставник гомельчан Олег Хмыль.

— Я бы хотел добавить. Михаил Михайлович, наоборот, нам помог тем, что купил хоккеиста. На те деньги, которые мы заработали, «Гомель» сможет полететь на Континентальный кубок. Насколько я знаю, — цитирует «БХ» Олега Хмыля.

Напомним, что в ноябре на полуфинальный турнир Континентального кубка во Францию «Гомель» добирался на автобусе.