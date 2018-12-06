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«На поликлинику денег нет, а на арку нашлись»

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  • 6.12.2018, 14:31
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Активистка из Могилева призвала подписываться за строительство поликлиники для новых микрорайонов.

Активистка Белорусской христианской демократии Виктория Шевелевич записала видео, в котором в очередной раз обратила внимание на крайне актуальную для Могилева проблему. В новых быстрорастущих микрорайонах — Спутнике и Казимировке — нет поликлиники, что приносит многочисленные неудобства горожанам, пишет mogilev.online.

Люди вынуждены ехать в другие районы города, чтобы попасть к врачу. Фельдшерский пункт в Казимировке либо не работает, либо там нет врачей, рассказывает Шевелевич. Чиновники на все обращения отвечают, что на поликлинику не хватает денег.

Строительство поликлиники было запланировано еще в 2008 году. Таким образом, деньги на нее не находятся уже в течение 10 лет.

При этом на «Триумфальную арку», которая не несет для города никакой реальной пользы и которую многие горожане считают помпезно-бессмысленной, деньги нашлись, обращает внимание Виктория Шевелевич. По разным данным, на ее строительство было потрачено от 450 тыс. (официальные данные) до 2 млн. (неофициальная цифра) долларов в эквиваленте.

Виктория Шевелевич призвала горожан присоединяться к кампании по сбору подписей за строительство поликлиники для микрорайонов Спутник и Казимировка. На данный момент подписались уже более 600 горожан.

Контактный телефон активистки для желающих присоединиться к кампании: +375 44 739 42 56.

Напомним, что в Могилеве, потратившем в этом году миллионы долларов на подготовку к Форуму регионов Беларуси и России и на встречу в его рамках Путина и Лукашенко, к Новому году внезапно закончились деньги на подарки для детей. Традиционные новогодние наборы сладостей впервые получат лишь дошкольники и младшие школьники из так называемой «льготной» категории.


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