Дэвид Бут: «Динамо» еще удивит многих, поверьте! 1 6.12.2018, 17:00

Дэвид БУТ

Фото: AFP

Новичок «зубров» поделился своими ожиданиями от сезона.

Об этом Дэвид Бут рассказал официальному сайту минского «Динамо».

- Ходили слухи, что ты намеревался завершить карьеру после прошлого сезона…

– Отнюдь. Я еще полон сил и нахожусь в хорошей форме. Хочу играть. Вероятно, мои лучшие годы в НХЛ позади, но это не значит, что не могу выступать на высоком уровне. Я провел в КХЛ два сезона, поэтому подумал, что вернуться сюда – хорошая возможность.

- Что знал раньше о «Динамо»?

– Все отзывались положительно о клубе. «Динамо» – организация с великолепной репутацией. Плюс отличная арена, великолепные болельщики. Команда всегда была очень конкурентоспособной. Знал некоторых ребят, в том числе по выступлению в НХЛ. С Блумом и Осиповым играл за «Адмирал». Уже заметил, что в «Динамо» много ребят говорят по-английски. Пока все очень хорошо. Скажу больше: мой первый день в Минске был самым запоминающимся в карьере в КХЛ!

- Веришь, что можно исправить турнирное положение?

– Конечно! «Динамо» еще удивит многих, поверьте! В некоторых матчах команда уступала с разницей в одну шайбу, где-то не хватало удачи. Все еще может измениться. Пара побед – и команда наберет ход. Судя по статистике, нужно прибавлять в атаке.

- Личные цели в нынешнем сезоне?

– Не хочу заявлять, что заброшу столько-то шайб или наберу определенное количество очков. Для меня важнее командные достижения. Уже середина сезона, но «Динамо» не сказало последнего слова. Так что надо сфокусироваться на каждой игре и маленьких вещах: подготовка к матчам, физические кондиции. Велика и роль лидеров. Думаю, мой опыт пригодится «Динамо». На своем примере хочу показать молодым ребятам, к чему нужно стремиться, – сказал Бут.