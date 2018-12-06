закрыть
6 декабря 2018, четверг, 17:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Дэвид Бут: «Динамо» еще удивит многих, поверьте!

1
  • 6.12.2018, 17:00
Дэвид БУТ
Фото: AFP

Новичок «зубров» поделился своими ожиданиями от сезона.

Об этом Дэвид Бут рассказал официальному сайту минского «Динамо».

- Ходили слухи, что ты намеревался завершить карьеру после прошлого сезона…

– Отнюдь. Я еще полон сил и нахожусь в хорошей форме. Хочу играть. Вероятно, мои лучшие годы в НХЛ позади, но это не значит, что не могу выступать на высоком уровне. Я провел в КХЛ два сезона, поэтому подумал, что вернуться сюда – хорошая возможность.

- Что знал раньше о «Динамо»?

– Все отзывались положительно о клубе. «Динамо» – организация с великолепной репутацией. Плюс отличная арена, великолепные болельщики. Команда всегда была очень конкурентоспособной. Знал некоторых ребят, в том числе по выступлению в НХЛ. С Блумом и Осиповым играл за «Адмирал». Уже заметил, что в «Динамо» много ребят говорят по-английски. Пока все очень хорошо. Скажу больше: мой первый день в Минске был самым запоминающимся в карьере в КХЛ!

- Веришь, что можно исправить турнирное положение?

– Конечно! «Динамо» еще удивит многих, поверьте! В некоторых матчах команда уступала с разницей в одну шайбу, где-то не хватало удачи. Все еще может измениться. Пара побед – и команда наберет ход. Судя по статистике, нужно прибавлять в атаке.

- Личные цели в нынешнем сезоне?

– Не хочу заявлять, что заброшу столько-то шайб или наберу определенное количество очков. Для меня важнее командные достижения. Уже середина сезона, но «Динамо» не сказало последнего слова. Так что надо сфокусироваться на каждой игре и маленьких вещах: подготовка к матчам, физические кондиции. Велика и роль лидеров. Думаю, мой опыт пригодится «Динамо». На своем примере хочу показать молодым ребятам, к чему нужно стремиться, – сказал Бут.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович