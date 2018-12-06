Названы страны, в которых самые дешевые авто 4 6.12.2018, 18:53

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Разница для одной и той же модели может быть очень существенной.

Не только б/у авто, но и новые машины по-разному стоят в различных странах, причем разница для одной и той же модели может быть очень существенной, пишет politeka.net.

Эксперты британской компании Compare The Market решили определить, в каких странах самые дешевые авто, а в каких – самые дорогие. Для примера взяли шесть моделей разных классов.

Результаты оказались очень интересными, ведь порой разница может быть в два-три раза. Например, миниатюрный Fiat 500 самый дешевый в Индии (от 7049 фунтов стерлингов или $9 тыс.), а самый дорогой – в Китае (21 537 фунтов или $27 500).

В Индии ощутимо дешевле и Volkswagen Golf – от 7208 фунтов стерлингов ($9200). А вот в Португалии он в три раза дороже – от 24 254 фунтов ($31 тыс.).

Volkswagen Passat лучше всего покупать в Греции (16 830 фунтов или $21 500), а вот в Бразилии его цена невыгодная – 36 445 фунтов ($46 500). Кроссовер Volkswagen Tiguan самый дешевый в России (17 182 фунта или $22 тыс.), а самый дорогой – в Португалии (32 633 фунта или $41 600).

Премиальные авто вроде BMW 5 Series выгодно брать в Мексике (33 221 фунт или $42 500), а вот в Бразилии пятерка BMW вдвое дороже – от 68 626 фунтов ($87 600).

Наконец, спорткар Porsche 911 в Канаде стоит от 63 059 фунтов стерлингов ($80 500), а в Индии почти втрое дороже – 164 768 фунтов ($210 400).