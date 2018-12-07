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Washington Times: США предупреждают Россию с воздуха

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  • 7.12.2018, 10:38
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Действия РФ получат также ответ с моря.

В знак резкого осуждения России за «опасную эскалацию» в регионе американские самолеты в четверг провели «внеплановый полет» над Украиной, который чиновники Пентагона считают жестким предупреждением Москве, сообщает Washington Times (перевод – inosmi.ru).

Эти полеты стали прямым ответом на произошедший на прошлой неделе инцидент в Керченском проливе, когда силы российской пограничной службы открыли огонь по украинским судам и захватили в заложники их экипажи. Эти события вызвали международный скандал, и в результате президент Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», проходившем на прошлой неделе.

В распространенном в четверг заявлении Министерства обороны США говорится, что цель полетов состояла в том, чтобы дать (России) четкий сигнал.

«Сегодня США и союзники провели внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить готовность США оказывать помощь Украине и другим государствам-партнерам, — говорится в заявлении Пентагона. — Соединенные Штаты полны решимости оказывать поддержку в обеспечении безопасности европейских стран».

«Неспровоцированное нападение России на украинские корабли в Черном море вблизи Керченского пролива является опасной эскалацией, предпринятой в рамках все более провокационных и представляющих угрозу действий, — говорится в заявлении. — США стремятся к улучшению отношений с Россией, но это невозможно до тех пор, пока ее незаконные и дестабилизирующие действия продолжаются в Украине и в других регионах».

Белый дом подвергается все более сильному давлению требованием дать решительный ответ на агрессию России в регионе, которая началась с насильственной аннексии Крыма в 2014 году и продолжилась на прошлой неделе в виде инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, по имеющейся информации, Пентагон может отправить военные корабли в Черное море.


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