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За чей счет инспекторам ГАИ начнут раздавать планшеты?

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  • 7.12.2018, 10:42
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Дорогое оборудование выдадут уже в 2019 году.

Госавтоинспекторов Гомельской области в 2019 году начнут экипировать планшетами. Об этом сообщил начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша, передает БелТА.

По словам начальника УГАИ, работа с планшетом позволит правоохранителям оперативно оформлять протоколы о ДТП, вносить правонарушения в базу данных. Также при необходимости госавтоинспекторы смогут быстро установить личность нарушителя либо принадлежность автомобиля, определить, находится ли машина в розыске, получить другую необходимую информацию.

Андрей Гаркуша отметил, что нововведения планируют внедрить по всей стране. Также начальник УГАИ рассказал, что в регионе в тестовом режиме организуют видеонаблюдение для выявления нарушений проезда перекрестков. Сверхточные камеры появятся пока в областном центре на самых оживленных перекрестках,

По статистике в текущем году нарушение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков - в числе наиболее распространенных причин аварий в регионе (за 11 месяцев 71 и 43 ДТП соответственно). В перспективе умные камеры появятся повсеместно и в Гомельской области, и по республике, добавил начальник УГАИ. Высокоточное оборудование позволит не только фиксировать превышение скорости, но и получать всю необходимую информацию о транспортном средстве, его владельце и т.д.


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