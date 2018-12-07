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Белорус, выдавший себя за украинца на российском ТВ: Я не получил ни копейки

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  • 7.12.2018, 13:14
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Он извинился за участие в фейке российской пропаганды.

Блогер Илья Варламов выявил очередной фейк российской пропаганды, которая на сей раз имела отношение и к Беларуси. К пятой годовщине Майдана на российском Первом канале вышел сюжет о жизни в Украине, пишет nn.by.

В ролике показали якобы украинца Кирилла Чубенко, который, поглаживая кошку, рассказывает о тех ужасах, которые ему «приходится терпеть после Майдана»: «Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Надо было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогой энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!» — возмущался «украинец Кирилл Чубенко».

Так выглядел «Кирилл Чубенко» на российском ТВ

Однако выяснилось, что «украинца Чубенко» сыграл житель Минска Виталий Юрченко. Знакомые Юрченко отписались Варламову в социальных сетях, что это на самом деле белорус, а никакой не житель Кривого Рога.

Виталий Юрченко сам связался с журналистами, чтобы рассказать свою историю. Парень не раз повторил, что ему стыдно за эту ситуацию.

А это уже Виталий Юрченко. Фото Настасьи Ровдо.

«Я работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то происходит землетрясение — и телеканалам нужен оттуда ролик, мы ищем оператора.

Пришел заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что они снимают.

Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неправильное решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли имя именно того человека.

Я в компании отработал четыре месяца, там работают профессионалы. Такой случай — единичный. Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело.

Мне предложили сняться в качестве героя, поскольку я недавно туда устроился, мол, новый работник. Я сомневался, но поехал сниматься. Я побоялся отказать, хотя все время сомневался. Смалодушничал что ли. После того как уже сняли материал, я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже выслали.

Заказчик с Первого канала не был в курсе, что так произошло. Нельзя было уже сказать «извините, мы вам не то отправили». Ролик вышел на Первом канале две с половиной недели назад. Мне уже тогда стало и стыдно, и я испугался. В день эфира трое моих знакомых написали мне, что посмотрели сюжет. Мне кое-как удалось им всё объяснить, хотя и пришлось услышал массу неприятных слов о себе.

Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно.

Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент не подумал. Я не нахожу себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, если за такое вообще можно извиниться.

После выхода материала Варламова мне стали писать в социальных сетях с угрозами. Мне пишут ужасные оскорбления, а я понимаю, что их заслужил. Не могу только понять, как я на такое согласился.

В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война и мне стыдно, что стал ее частью.

Я учился на юрфаке БГУ, окончил магистратуру по бизнес-администрированию. На практику попал в ту самую компанию, где впоследствии остался работать. Но я уже ушел оттуда.

Может, и хорошо, что так получилось. Если у меня есть хотя бы минимальный шанс объясниться или извиниться, то я хочу им воспользоваться. Мне бесконечно стыдно, это позор», — откровенно рассказал Виталий Юрченко.


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