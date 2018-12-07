Действенный советы для создания новогоднего настроения 7.12.2018, 13:52

Настройте себя на положительную волну.

Новогодние хлопоты приятные, но когда их становится слишком много, мы забываем о том, ради чего собственно все это делается. Чтобы создать новогоднее настроение, воспользуйтесь универсальными советами от allwomens.ru.

Как создать новогоднее настроение - украсьте окружающее пространство

Совет всем известный, но почему-то мало кто из нас уделяет достаточно внимания украшению комнат и даже рабочего пространства. Бантики, ангелочки, мишура и снежинки на стекле — обязательный атрибут праздника. Убраться в квартире - это, конечно, хорошо, но главное - чтобы у вас в доме витала праздничная атмосфера. Чтобы заходя домой, вы вспоминали, что скоро Новый год и улыбались глядя на украшения. Выделите себе день для украшения комнат, включите новогоднюю музыку и приступайте к работе! Поверьте, это действенный способ вернуть новогоднее настроение!

Oкружите себя атрибутами праздника

Задумывались ли вы над тем, с чем у вас ассоциируется Новый год? Вероятно, многие ответят на этот вопрос, назвав елку, снег, мандарины, пироги с корицей, фильм "Один дома" и так далее. Организовать снежную погоду никому из нас не под силу, но другие атрибуты праздника должны быть у вас в доме! Купите мандарины, чтобы наслаждаться их запахом и, конечно, вкусом; организуйте марафон, посмотрев с друзьями все любимые новогодние комедии, уделите время себе - примите ванную с ароматными свечами и подумайте то том, чего ждете от будущего года? Подведение итогов - важный этап, который позволит вам объективно оценить свои достижения и наметить планы на будущее. Как бы вы хотели проводить Старый год и встретить Новый? Подумайте об этом заранее. Ожидание приятной вечеринки обеспечит вам хорошее настроение.

Oтдохните перед бурными праздниками

Психологи в один голос твердят, что залог хорошего настроения — чередование отдыха и активной деятельности. К сожалению, перед Новым годом у нас не всегда получается уделить внимание себе — выходные, как правило, забиты походами по магазинам, выбором подарков или уборкой. Внесите в свои планы маленькие коррективы, начните готовиться к Новому году раньше и за счет этого освободите себе как минимум один день на неделе для священного «ничегонеделанья». Соблюдайте баланс.

Hнастройте себя на положительную волну

Психологи говорят, что если человек будет всем рассказывать, что у него нет новогоднего настроения, то в итоге запрограммирует себя на то, что оно и не появится. Ведите себя так, словно праздничное настроение у вас уже есть! Станьте тем, кто соберет друзей, чтобы вместе заняться изготовлением украшений для дома. Станьте инициатором каких-либо забавных новогодних традиций, которые разнообразят ваше празднование. Не позволяйте себе унывать и, главное, начинайте подготовку до Нового года не менее, чем за месяц!

Выполняя эти простые советы, вы вооружитесь хорошим новогодним настроением и передадите его всем своим друзьям!