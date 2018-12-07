Как князь Давид Городенский крестоносцев бил 7.12.2018, 15:36

Противостоять с горсткой воинов хорошо вооруженным рыцарям немецкого ордена было непросто.

Имя, ставшее легендой Великого княжества Литовского. Таких военачальников немного найдется в мировой военной истории. Всю свою жизнь каштелян Гродно Давид воевал, защищая родной край от агрессоров. В битвах с крестоносцами он не потерпел ни одного поражения. Удивительный пример для времени — 14-го века, полного испытаний и горьких разочарований, пишет «Литвин».

Действительно, Давид Городенский – великий военачальник Великого княжества Литовского. В период правления известного литовского князя Гедимина Давид был едва ли не правой рукой правителя в войне против крестоносцев Тевтонского ордена.

До 1305 года о Давиде Городенском нет никаких упоминаний. Его называют князем, хотя неизвестно был ли у него такой высокий титул. Или он был всего лишь обычным воеводой и не принадлежал к высокородным семьям литвинских аристократов Историки предполагают, что он мог быть братом самого князя Гедимина. Существует также версия: Давид якобы был сыном Довмонта – князя-изгоя, который из-за поражения в междуусобной борьбе счел самым безопасным для себя уйти с верной дружиной к псковичам.

Памятник Давиду Городенскому на замковой горе в Гродно

Задачи, которые пришлось выполнять каштеляну Давиду, казались невыполнимыми. Противостоять с горсткой воинов хорошо вооруженным и дисциплинированным рыцарям Немецкого ордена было непросто. Активность же крестоносцев в конце 13 века выросла значительно. Орден окреп, опираясь на возведенные замки. К усмирению язычников привлекались рыцари со всей Западной Европы. Почти были истреблены прусы, покорены другие племена балтов. Великому княжеству Литовскому угрожала страшная опасность.

Крепость Гродно в годы жизни Давида Городенского представляла собой замок с валом и деревянными стенами. Она выдерживала нашествия врагов не благодаря крепости башен, палисадов, а благодаря мужеству немногочисленного гарнизона. Тем не менее одной из ключевых крепостей, которые сдерживали нашествия врага, был городок Гродно.

Крестоносцы совершали десятки походов в период с 1280 по 1320 годов на территорию западных владений великого князя Литвы. С 1305 по 1311 год тогда еще мало кому известный полководец Давид Городенский отбил несколько атак на крепость, не дав немецким рыцарям даже ворваться на несколько часов в его укрепленную часть.

В сентябре 1314 года крестоносцы под командованием Генриха фон Плоцке взяли в осаду Новогрудок. Рыцари сожгли все постройки, которые не были защищены замком, убив местных жителей из числа тех, кто попадался им на пути.

Единственной надеждой осажденных стал Давид Городенский, который тогда находился в Гродно. Вместе с небольшой дружиной и ополчением он отправился на помощь Новогрудку и ударил крестоносцам в тыл. Враги явно не ожидали такого маневра. Используя маленький отряд, литвинский полководец молниеносно сжег обозы врага, похитил лошадей и оружие. В стане осаждавших вспыхнула паника. Немцы были вынуждены отступить.

Один из проектов памятника Давиду Городенскому в Гродно

После уничтожения обозов крестоносцы с потерями отправились домой. Оставшись без еды, враги начали забивать для провианта собственных лошадей, но Городенский не останавливал погони – он гнал супостатов даже на их территории, разоряя земли Ордена.

В 1319 году Давид собрал небольшое войско – не более восьми сотен легковооруженных всадников. Его отряды прошли огнем и мечом по территории Ордена, захватив важных пленников и богатую добычу.

В 1322 году немцы атаковали Псков, но Городенский со своей дружиной отбил удар, заставив рыцарей подписать мирный договор. В следующем году тевтонцы нарушили его и вновь осадили крупный город, но опять потерпели поражение.

В 1324 году противник воспользовались отсутствием военных сил Давида в его родном доме и нанесли удар по Гродно, убив множество близких, в том числе и любимую жену полководца.

Желая отомстить за гибель дорогих ему людей, Городенский начал разорять вражеские земли. В 1326 году он собрал большое войско и нанес удар прямо по столице Тевтонского ордена – городу Бранденбургу.

Литвинский Давид

Воины Давида вели тотальную войну, не оставляя в округе ничего живого. Рыцари молили Господа о помощи, отчаявшись сражаться с разгневанными литвинами. Крепость Бранденбурга обязательно бы капитулировала. Но немцы решили действовать не мечом, а хитростью.

Заплатив одному из союзников полководца, тевтонцы попытались избавиться от своего заклятого врага. Наемный убийца нанес удар кинжалом в спину Городенскому прямо в его шатре.

Таким образом, яркая жизнь полководца, который не проиграл ни одного сражения против западных соседей, закончилась. Давид не был повержен на поле боя, его удалось убрать с пути только предательски.

Давид Городенский был похоронен в городе Гродно, где и начал свою блестящую военную карьеру. Кто знает, может, если бы не коварное убийство, то с тевтонцами удалось бы покончить гораздо раньше решающей битвы на поле Грюнвальда 1410 года. Дело каштеляна Гродненского продолжили со своими полками наследники князя Гедимина — Витовт и Ягайло.