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Мария Василевич: На «Мисс Мира» ловлю оценивающие взгляды, но драк не было

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  • 7.12.2018, 22:42
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Белорусская красавица рассказала о закулисье шоу.

Белорусская красавица Мария Василевич рассказала в эксклюзивном интервью kp.by о закулисье шоу, а также о детстве и о том, что может вывести из себя «Мисс Беларусь - 2018».

В китайском Санье за звание самой красивой девушки мира сразятся 118 претенденток из разных стран. В течение месяца они проходили промежуточные испытания, и наша Маша вошла в топ-30 в конкурсе «Мисс топ-модель мира», а также ее назвали одной из самых спортивных девушек конкурса. В общем, мы не теряем веру в то, что наша Маша победит!

Белорусская красавица Мария Василевич рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» о закулисье шоу, а также о детстве и о том, что может вывести из себя «Мисс Беларусь - 2018».
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Платья наших дизайнеров покорили китайцев и конкуренток

- Маша, чувствуешь конкуренцию среди других участниц? Есть напряжение между ними?

- Если сравнивать с «Мисс Беларусь», то разница чувствуется. Девушек больше - конкуренция выше. У всех разные темпераменты: мы, белорусы, воспитанные, вежливые, толерантные. Но есть тут и противоположные «экземпляры». Не могу сказать, что это выливается в открытые ссоры и драки - конкуренция больше на уровне ощущений. Часто девушки оценивают друг друга недвусмысленными взглядами. Подруг на конкурсе я не обрела, зато встретила много хороших девочек, причем не только русскоговорящих. Например, из Бельгии и Барбадоса. Хорошо общаюсь со своей соседкой по гостиничному номеру, она из Болгарии.

- Судя по Инстаграму, ты привезла с собой множество красивых платьев. Признайся, сколько чемоданов взяла в Китай? И как оценили твои наряды конкурсантки?

- С собой взяла три чемодана по 23 килограмма! Конечно, в основном там платья. Я, к сожалению, не успела все выгулять. Но те платья, которые надевала (а они в основном от белорусских дизайнеров), покорили всех: и простых китайцев, и участниц конкурса. Когда выходила в новом наряде, получала уйму комплиментов. Все спрашивали: «Что за дизайнер?» Я с удовольствием говорила, что это Юлия Латушкина или модный дом Papilio.

Платья наших дизайнеров покорили китайцев и конкуренток
Фото: Инстаграм

С собой в Китай я также взяла подарки участницам. Это белорусские соломенные куклы, которые сделали своими руками дети из детского дома. Это и знак внимания к девушкам, и возможность передать им частичку Беларуси.

- Каким было твое расписание в течение этого месяца?

- Последние две недели оказались одинаковыми: подъем в 6 утра, завтрак в 7, в 8 выезд в арену, где пройдет финал. На репетиции мы до 19 часов с перерывом на обед. Вечером съемки или мини-конкурсы. Были и незагруженные дни, но не могу сказать, что радовалась этим свободным часам. Нам не разрешают выходить из номера даже в лобби отеля без сопровождения, а это всего два человека на 40 девушек. Приходилось часами сидеть в номере…

- В Китае непривычная для нас еда. Пробуешь экзотические блюда или стараешься придерживаться европейской кухни? Как бережешь фигуру перед финалом?

- Даже если нам подают жареный картофель, или пюре, или курицу, там много специй. Если честно, уже поднадоела однообразная еда в ресторане. Очень хочется вернуться домой и насладиться белорусской домашней кухней. Что касается фигуры - конечно, я себя ограничиваю и не ем мучное. Знаю, что многие девушки набрали здесь лишние килограммы - никто тебя тут не останавливает, если хочется поесть от души. Мы всегда возвращаемся с репетиций очень голодные, так что лично я постоянно стараюсь себя сдерживать.

Дефиле в бикини не будет. На этом конкурсе не обращают внимания на формы
Фото: Инстаграм

К экзаменам в магистратуре Мария старается готовиться даже в Китае

- Маша, интересно, у тебя вообще есть вредные привычки? Может, ты опаздывать любишь?

- Ой нет, не люблю ощущение, когда меня ждут. Поэтому опаздывала за все время, может, всего пару раз. Не могу сказать также, что я ленивый человек. Когда бездельничаю, меня мучает совесть. Бывают дни, когда необходима перезагрузка, но не думаю, что нужно себя корить за то, что раз в месяц побуду дома с книгой. А вот еда на ночь - дома такое бывает, да (смеется).

- Какой ты ощущала себя в детстве?

- В детстве свою внешность не оцениваешь. Подростком я не считала себя красивой и не думала, что обладаю какими-то исключительными особенностями. Но очень благодарна родителям, особенно папе, который все время говорил, что я самая красивая, что я принцесса. Это важно слышать детям! Комплименты помогают ощущать уверенность в себе.

- Мария, ты производишь впечатление очень милой девушки. Тебя вообще что-то может вывести из себя?

- Не могу сказать, что я вспыльчивая. Стараюсь все обдумать и поставить себя на место другого человека. Меня не то что раздражает, но злит несправедливость или некорректное поведение по отношению к другим людям. Даже если мне что-то и не нравится, не буду слишком громко заявлять об этом. Если человек мне важен, сначала все обдумаю, подберу правильные слова и только потом решусь на разговор. Важно не упрекать, а предлагать, как изменить ситуацию. Я не злопамятна и не обидчива. Думаю, не нужно носить негативных эмоций в своей голове.

В детстве папа называл Марию принцессой
Фото: личный архив

- Ты окончила университет. Поступила в магистратуру?

- Да, поступила, как и обещала. Сдала все экзамены на 9 баллов и попала на бюджет. Сейчас немного переживаю, что уже месяц не хожу на занятия. Сразу по возращении в Беларусь для меня начнется сессия, поэтому даже здесь стараюсь готовиться к экзаменам. Не буду хвастаться, посвящаю этому не так уж много времени. Но по пути домой обязательно буду готовиться!

«Дефиле в бикини не будет. На этом конкурсе не обращают внимания на формы»

- Какие испытания ждут тебя в финале?

- Будет классическое дефиле. Кстати, конкурс «Мисс Мира» уже несколько лет как отказался от дефиле в бикини. Здесь отдают предпочтение внутренней красоте, а не идеальным формам. Основное направление - благотворительная деятельность. Весь год победительница конкурса будет заниматься благотворительностью. К началу шоу мы также приготовили общий танец, потом будут танцы в народных костюмах. Не все девушки смогут продемонстрировать свои способности, так как от одного континента выбирается лишь два-три танца. Но рада рассказать, что белорусский танец вы увидите в финале! Смотрите обязательно прямую трансляцию в интернете. Конкурс начинается в 7 часов вечера по местному времени. В Беларуси в это время будет 14.00.

Мы увидим белорусский танец в финале "Мисс Мира-2018"!
Фото: Константин ДАЛЬ

- Представь, что ты стала «Мисс Мира». Твои действия?

- Буду максимально отдавать себя этой миссии. Я и сейчас стараюсь приложить все возможности и силы для того, чтобы показать, на что способна. Эта стратегия неизменна с конкурса «Мисс Беларусь - 2018»!


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