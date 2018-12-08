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Космический аппарат записал шум ветра на Марсе

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  • 8.12.2018, 8:25
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Раньше люди никогда не слышали его.

Директор Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн написал сегодня в Twitter, что впервые космический аппарат InSight записал шум ветра на Марсе, ранее люди никогда не слышали его.

Аудиозапись размещена 7 декабря на канале лаборатории реактивного движения – научно-исследовательского центра NASA – в YouTube.

В описании говорится, что сейсмометр улавливал вибрации от 10–15 миль в час (16–24 км/ч). Эти показания были ускорены в 100 раз, чтобы сделать шум ветра слышимым.


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