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Генпрокурор «на 100%» анонсировал уголовное дело против молочников

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  • 8.12.2018, 14:34
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За «левые» поставки молока в РФ.

Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил сегодня журналистам в Москве, передает БелТА.

Заявление состоялось перед совещанием в посольстве Беларуси в России с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности.

По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры.

— Сейчас мы проводим прокурорскую проверку, и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу, — подчеркнул он.


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