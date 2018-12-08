Генпрокурор «на 100%» анонсировал уголовное дело против молочников 5 8.12.2018, 14:34

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За «левые» поставки молока в РФ.

Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил сегодня журналистам в Москве, передает БелТА.

Заявление состоялось перед совещанием в посольстве Беларуси в России с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности.

По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры.

— Сейчас мы проводим прокурорскую проверку, и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу, — подчеркнул он.