закрыть
8 декабря 2018, суббота, 17:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Центр Гомеля оцепили из-за подозрительной сумки

1
  • 8.12.2018, 15:22

Сумку проверили саперы.

Вечером 7 декабря в областном центре оцепили квартал, а из близлежащего магазина эвакуировали 11 человек.

По информации УВД Гомельского облисполкома, поводом для этого стала обнаруженная на проспекте Ленина бесхозная сумка. Саперы проверили ее и обнаружили внутри пустые бутылки и продукты питания. Документов, указывающих на владельца, не нашли.

Оцепление вокруг места происшествия снято, движение транспорта по проспекту восстановлено.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер