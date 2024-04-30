Из каких регионов Беларуси можно улететь в Турцию?2
- 30.04.2024, 19:10
Туристам доступны перелеты в Анталью из региональных аэропортов.
Улететь в Турцию в сезоне-2024, помимо столицы, можно из трех областных городов, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) со ссылкой на данные консолидатора чартерных цепочек «АэроБелСервис».
В 2024 году туристам доступны перелеты в турецкую Анталью из следующих региональных аэропортов:
из Бреста первые заезды стартуют 13 мая
из Витебска – 23 мая
из Гомеля – 19 мая.
При этом планируя перелет из Бреста, туристам необходимо учесть, что норма провоза багажа составляет 15 кг на одного человека.
Из Минска национальный перевозчик будет летать в курортную Турцию по трем направлениям – Анталья, Измир, Бодрум.
Борта в Измир будут курсировать с 27 мая по 3 октября, 10-11 ночей, в Бодрум – с 30 мая по 16 октября, 10 – 11 ночей.
«Самое большое количество рейсов запланировано, как всегда, из столицы Беларуси в Анталью. «Белавиа» уже начала выполнять программу на этот курорт 19 апреля и закончит, по планам, — 15 ноября», - отметили в РСТО. Ранее в союзе сообщали, что в пик сезона самолеты в Анталью с белорусскими туристами будут взлетать из Национального аэропорта до 4-х раз в день.