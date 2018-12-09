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В Беларуси снова подорожал бензин

  • 9.12.2018, 8:10

Розничные цены на автомобильное топливо увеличились на 1 копейку.

С 9 декабря 2018 года в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 9 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

— За ноябрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 64,7 доллара США, в целом за 11 месяцев 2018 года — 72,1 доллара США за баррель. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за январь — ноябрь 2018 года увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 32 процента, в рублевом — на 39 процентов. Цены на моторное топливо с начала текущего года увеличены на 18,8 процента, — рассказали в «Белнефтехиме». — Таким образом, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов сохраняется опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.


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