Польский генерал: Путин — варвар, поэтому действовать с ним нужно жестко 1 9.12.2018, 12:04

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Роман Полько

Фото: wiadomosci.dziennik.pl

Кремль проводит политику конфронтации, как в эпоху существования ОВД.

Польское издание Fronda опубликовало интервью с генералом Романом Полько (Roman Polko) (перевод - inosmi.ru).

- В первый день встречи глав дипломатии стран-членов НАТО в Брюсселе американцы выдвинули Российской Федерации ультиматум. США требуют, чтобы Москва в течение двух месяцев вернулась к соблюдению договора о РСМД, в противном случае из него выйдет Вашингтон. Россияне отреагировали на это заявление и пригрозили, что если это произойдет, «страны, разместившие у себя американские ракеты средней и меньшей дальности, станут целями ответных действий России».

- Мне кажется, что из всех наших партнеров только американцы понимают, что в теме России нам следует занять солидарную позицию. Кроме того, нужны конкретные шаги, а не ноты протеста, которые только демонстрируют наше бессилие и толкают Путина на то, чтобы совершать следующие шаги. Соединенные Штаты наверняка ожидали от России такого ответа, ведь ее циничная политика не знает никаких границ. Москва постоянно обращается к риторике запугивания, перекладывания вины на другие страны.

Обратите внимание: после инцидента в Азовском море Россия назвала агрессором Украину, а сейчас обвиняет США. Мы видим, что делает Путин, а с варваром сложно вести себя по-рыцарски. Российский лидер нарушает всевозможные международные нормы и договоры, которые он сам когда-то подписывал, а одновременно громко протестует, когда противоположная сторона отказывается придерживаться ограничений, раз Кремль использует их только для того, чтобы блокировать Запад и одновременно отстраивать свою империю. Это очень напоминает политику Организации Варшавского договора в эпоху существования СССР.

— Что может в такой ситуации предпринять Польша, которая находится между двумя сторонами конфликта?

— В первую очередь следует успокоить нашу общественность, которая, к сожалению, часто сталкивается с путинской пропагандой, гласящей, что безопасность нам гарантируют лишь пассивность и уступки. Все совсем наоборот! Если мы будем вести себя пассивно, откажемся реагировать на происходящее, мы склоним российского медведя к новым шагам, нацеленным на воссоздание прежней советской империи.

— Когда десять лет назад ныне покойный президент Лех Качиньский (Lech Kaczyński) прямо указал на имперские устремления Владимира Путина, его обвинили в том, что он «провоцирует Россию».

— Я это прекрасно помню. Я неоднократно возвращался к этому высказыванию, комментируя акт российской агрессии в Азовском море. Знаете, что самое страшное? Реальность, происходящие события, которые мы наблюдаем собственными глазами, подтверждают, что Лех Качиньский верно понимал логику путинской политики, но некоторые до сих пор этого не понимают. И это ужасает меня больше всего. Ведь когда Россия полностью подчинит себе Украину и Беларусь, поставит там свое марионеточное правительство (а к этому на самом деле стремится Кремль), придет черед «помощи русскому меньшинству» в Польше. Что конкретно будет подразумеваться под «русским меньшинством»? Путин придумает.

— Собственно, после каждого такого акта агрессии со стороны России, как недавний инцидент в Азовском море, в некоторых польских кругах начинают задаваться вопросом, «зачем нам вообще в это ввязываться, ведь это не наша война». Она действительно «не наша»?

— Поразительнее всего то, что с таким мнением я в последнее время сталкиваюсь даже в военных кругах. Недавно один генерал размышлял, нужна ли в Польше постоянная американская база, доказывая, что ее появление будет нарушать международные договоры. Он, однако, забыл об одном: договоры должны соблюдаться обеими сторонами. Американские базы — это единственный разумный ответ на угрозу, связанную с появлением новой советской империи. Эта угроза распространяется в том числе на информационную сферу, что мы с моей супругой подчеркиваем в вышедшей недавно книге «Безопасно уже было».

Сегодня информация становится оружием, она представляет ничуть не меньшую опасность, чем военные действия. Следует задуматься, почему у нас появляются люди, призывающие не отвечать на действия России. Смотрите: американская администрация подчеркивает, что Путин при помощи своей пропаганды оказал влияние на исход выборов в США, аналогичные обвинения мы слышим, например, от Франции. Нас стараются убедить, что в США, а, возможно, также во Франции и Германии (об этом говорила канцлер Меркель) Кремль свою деятельность вел, а в Польше просто звучат «здравые мнения». Думаю, нужно обратить на это внимание в том числе кремлевских пропагандистов, которые осознанно или сами того не понимая, поддерживают Россию.

— Вы согласны с министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем (Jacek Czaputowicz), который говорит, что Российская Федерация «вступает туда, где Запад демонстрирует слабость»?

— Да, для меня это совершенно очевидно, и отрадно, что наша дипломатия это осознает. Проблема появляется тогда, когда этого не видят или не хотят видеть наши партнеры. «Северный поток», «Северный поток — 2», разные личные делишки предыдущего немецкого канцлера — все это показывает, как Путин при помощи подкупа, налаживания личных контактов, договоренностей, заключающихся без участия структур ЕС и НАТО, к сожалению, вбивает клин между союзниками. Таким образом ему удается разбить международную солидарность и предотвратить то, чего он больше всего боится: появления реального, а не риторического ответа на его действия, который мог бы, например, принять форму эмбарго.

Взглянем хотя бы на нынешний украинский кризис. Путин прибирает к рукам Азовское и Черное моря, чтобы вернуться к той ситуации, какая была при СССР, и восстановить там власть Москвы. Он незаконно арестовал моряков, задержал украинские корабли. Как отреагировал мир? В принципе, кроме американского голоса, который тоже не был слишком решительным, мы ничего не услышали, люди оставили эту ситуацию без внимания, вот в чем проблема.

— Кажется, что когда происходят такие ситуации, как в Азовском море, нас парализует шок, хотя война в Украине продолжается уже не первый год, а обстрел кораблей просто стал ее очередным эпизодом.

— Подчеркну еще раз, что сегодня нам недостает таких людей, как Лех Качиньский. Шаги России нужно предвосхищать и работать над прочными отношениями с союзниками, чтобы в момент кризиса мы были способны дать согласованный ответ.